Тепер він має тривалий час пересуватися на милицях. Однак шоумен не сидить вдома, він продовжує займатися робочими справами та відвідує різні ділові зустрічі.

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Олександр Педан травмував ногу

Прикрий випадок стався, коли шоумен виконав невдалий рух наприкінці гри в баскетбол. Так, лікарям довелося терміново провести операцію, під час якої з однієї ділянки ноги частину ахілла перемістили на іншу.

Тож тепер Олександр має 2 місяці уникати фізичних навантажень та пересуватись на милицях. Водночас ведучий зумів продовжити свою роботу, попри травму. Зокрема, він навіть почав керувати автомобілем.



Олександр Педан травмував ногу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Милиці класно качають руки,

– іронічно додав телеведучий.



Олександр Педан пересувається на милицях / Скриншот з інстаграм-сторіс

Знаменитості, які травмувалися