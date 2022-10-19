Це був емоційний тероризм, – Кривошапко про рідних в Маріуполі, які ледь вибрались з окупації

Співак Олександр Кривошапко розповів, що уся його близька родина на початок повномасштабної війни перебувала у Маріуполі. 40 днів вони майже не спілкувались, а потім пішки вибирались з міста. На жаль, бабуся артиста там і залишилась.

Як поділився Олександр Кривошапко, який родом з Маріуполя, він спілкувався з рідними загально всього 3 хвилини за усі 40 днів. Він не знав, що з ними та як вони переживають обстріли і окупацію.

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Моя сім'я з початку війни одразу ж у Маріуполі опинилася під обстрілами. І не тільки моя сім'я, а й багато моїх друзів. Там були моя сестра, її чоловік, моя мама та бабуся. Це пекло тривало понад 40 днів. За ці дні я поговорив із родиною ну, може, хвилини зо три. Це було практично неможливо. Це був емоційний тероризм, якого я ніколи не забуду,

– каже артист.

Рідним Олександру вдалося вийти із міста разом з евакуаційною колоною. Вони пройшли пішки майже 15 кілометрів. Врятувалися всі, окрім його бабусі, яка, ймовірно, загинула.

"Підвал у Маріуполі розміщений від під'їзду ну, можливо, метрів зо два. І були дні, коли люди, що ховалися по підвалах, не могли по 2-3 дні вийти у під'їзд, бо така частота обстрілу була. Вони не мали змоги відвідати бабусю, яка жила за два двори від нас. Вона була з доглядальницею. Вони могли піти туди, але не дійти. І коли вони виїжджали з міста, вже стало відомо, що... Досі болить, це складна тема", – емоційно розповів Кривошапко.

Щодо своєї ексдружини та доньки, то він їх вивіз у безпечне місце ще 24 лютого, а потім вони перебрались за кордон. Зараз Олександр перебуває в Україні, створив благодійний фонд і разом з волонтерами допомагає людям на деокупованих територіях. Також він нещодавно втретє одружився з косметологинею Марією, з якою зустрічався півтора року.



Олександр Кривошапко з донькою Алісою / Фото з інстаграм-сторінки співака

Нагадаємо, що внаслідок окупації Маріуполя померла мама Андрія Бєднякова. Вона та сестра ведучого перебували в місті також перші кілька тижнів, але мама була хворою, тому морально не витримала окупації, і там померла. Втім, її тіло вдалось вивезти з міста, проте поховати змогли в іншому окупованому місці, не контрольованому зараз Україною.