Ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков вперше зізнався, що його мама Ольга Миколаївна довгий час важко хворіла. Саме тому він часто навідувався в рідний Маріуполь. Ще до війни за нею доглядали сиділки, а після 24 лютого одній з них вона сказала, що не доживе до перемоги.

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Як у Маріуполі померла мама Бєднякова

"Мамі ставало гірше від кожного вибуху. Як тільки все починалося, нам написала одна жінка, яка сиділа з мамою, і сказала: "До мене підійшла Ольга Миколаївна, обійняла мене і сказала: "Ну все, це кінець", – пригадав телезірка.

Мама впала в кому. Вона хворіла. Здоровій людині було важко, а хворій – у рази важче. Плюс у квартирі вже було +3, 0 градусів, а для хворої людини це катастрофа,

– поділився Бєдняков.

Про те, що мама була в комі, ведучий дізнався лише у квітні, коли його сестра вибралася з заблокованого міста. Вона не розповідала брату ані про кому, ані про смерть матері, бо боялася, що він прориватиметься до них у Маріуполь.

"Маму вдалося вивезти та поховати по-людськи. Але, на жаль, не на підконтрольній зараз Україні території. Але як сказала сестра, хоч не під під'їздом, де ховали своїх родичів люди з нашого двору", – додав Андрій Бєдняков.

Додамо, раніше зірка казав: "Впевнений, що рано чи пізно приїду, щоб попрощатися з нею. Коли на тій території знову буде майоріти український прапор".

Мама Андрія Бєднякова з його дружиною і донькою / Фото з інстаграму ведучого

Які жахи пережила сестра Бєднякова в Маріуполі

Тревел-ведучий досі майже не говорить з сестрою про пережите, але знає, що вона сиділа в підвалі два-три тижні, що жила у страшній дезінформації, що не мала що їсти й пити. "Як хотіли забирати машини, як відключали світло, як зливали воду з батарей, як готували на вулиці їжу, як топили сніг", – згадав Бєдняков розповіді сестри.

Раніше Андрій Бєдняков розповідав, що в заблокованому Маріуполі його сестра: