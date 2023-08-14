Від Мішиної лишилася кофта і шрам на серці, – Еллерт заявив, що шкодує про участь у "Холостячці"

Олександр Еллерт став переможцем "Холостячки" та завоював серце Ксенії Мішиної. Пара якийсь час навіть жила разом, проте згодом вони розійшлася і більше не спілкуються. Чоловік зазначив, що у них залишилися "шрами на серці" після розриву.

Відомо, що пара закінчила стосунки ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз Олександр живе в США, де почав бізнес, а Ксенія Мішина разом з сином залишилася в Києві.

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Олександр Еллерт не приховує – йому не подобається, коли його представляють як "переможець чи учасник "Холостячки". Сам комік мріє забути про свою участь у шоу.

"Я останні два роки намагаюся зробити так, щоб люди забули про цей момент в моєму житті, щоб це був міраж, цього не існувало", – відповів він.

Олександр також натякнув, що він з Ксенією Мішиною розбили один одному серце.

У мене лишилася лише кофта. Це подарунок від колишньої (Мішиної, – 24 Канал) і великий шрам на серці, який вона "подарувала". Ну і я теж..,

– сказав Еллерт.

Комік пожартував, що його в житті вже давно переслідують 3 питання, серед яких "Де Ксенія Мішина?" і "Як він виїхав з України?".

Шанувальники були здивовані жартами Олександра про Ксенію Мішину, але підтримали його.

"Молодець! Не дивлячись на шрам, гумор в тебе добрий!"

"А така красива історія була".

"Добре, що вже можно про це жартувати".

"Еллерт, "зводся" з Мішиною, бо в тебе актив пропав, всі забули тебе".

Як закінчилися стосунки Мішиної та Еллерта: коротко