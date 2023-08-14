Від Мішиної лишилася кофта і шрам на серці, – Еллерт заявив, що шкодує про участь у "Холостячці"
Джерело:Олександр Еллерт
Олександр Еллерт став переможцем "Холостячки" та завоював серце Ксенії Мішиної. Пара якийсь час навіть жила разом, проте згодом вони розійшлася і більше не спілкуються. Чоловік зазначив, що у них залишилися "шрами на серці" після розриву.
Відомо, що пара закінчила стосунки ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз Олександр живе в США, де почав бізнес, а Ксенія Мішина разом з сином залишилася в Києві.
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Олександр Еллерт не приховує – йому не подобається, коли його представляють як "переможець чи учасник "Холостячки". Сам комік мріє забути про свою участь у шоу.
"Я останні два роки намагаюся зробити так, щоб люди забули про цей момент в моєму житті, щоб це був міраж, цього не існувало", – відповів він.
Олександр також натякнув, що він з Ксенією Мішиною розбили один одному серце.
У мене лишилася лише кофта. Це подарунок від колишньої (Мішиної, – 24 Канал) і великий шрам на серці, який вона "подарувала". Ну і я теж..,
– сказав Еллерт.
Комік пожартував, що його в житті вже давно переслідують 3 питання, серед яких "Де Ксенія Мішина?" і "Як він виїхав з України?".
Шанувальники були здивовані жартами Олександра про Ксенію Мішину, але підтримали його.
- "Молодець! Не дивлячись на шрам, гумор в тебе добрий!"
- "А така красива історія була".
- "Добре, що вже можно про це жартувати".
- "Еллерт, "зводся" з Мішиною, бо в тебе актив пропав, всі забули тебе".
Як закінчилися стосунки Мішиної та Еллерта: коротко
- Ксенія Мішина розійшлася з Олександром Еллертом ще восени 2021 року через "постійні гойдалки" та "безпідставні ревнощі", які нібито доходили до божевілля.
- Акторка пішла від коханого не тому, що почуття зникли, а "від повного безсилля щось змінити". Тоді як сам Олександр вважав, що "стосунки просто на паузі", хотів повернути її.
- Їхня історія продовжилася в перший день війни, 24 лютого 2022 року, коли Еллерт поїхав з Мішиною та її сином Платом у Буковель. Вони винаймали великий будинок з друзями, і комік навіть намагався відновити стосунки, але в акторки "вичерпалася довіра".
- А вже за кілька місяців їхнє спілкування обірвалося. Нещодавно Мішина розповіла, що комік "щось писав" після виїзду за кордон, але вона не відповіла.