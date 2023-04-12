Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну. Нещодавно в Олександра теж запитували, чи спілкується він з Ксенією Мішиною.

До теми Ксенія Мішина зізналася, чи спілкується з своїми батьками, які живуть в анексованому Криму

Чи спілкується Мішина з Еллертом

Ксенія чесно зізналася, що не підтримує жодних стосунків зі своїм колишнім, переможцем шоу "Холостячка" Олександром Еллертом. "Ми розійшлися, все, до побачення", — сказала Мішина.

Проте зірка додала, що Еллерт писав їй. "Він щось писав, але я не відповідаю", — зізналася акторка.

Про аб'юзивні стосунки з Еллертом

Ведучий також уточнив у Мішиної, чи підтримував її якось морально Еллерт після початку повномасштабної війни. На це Ксенія відповіла, що Олександр знищував її морально. "Він хотів, щоб ти робила те, що він вважає за потрібне?" – запитав Дьомін у Ксенії. "Ну можна так сказати", — відповіла зірка.

А коли ведучий запитав, чи був Еллерт аб'юзером у стосунках, Ксенія зазначила, що в нього є такі риси характеру.

Що Мішина зробила з татуюванням

Акторка також розповіла, що не позбулася татуювання, яке зробила під ча стосунків з Еллертом. Тоді Мішина на нозі набила червоне серце, а Еллерт — зелене.

Переналаштувала енергетичний момент цього сердечка і воно означає для мене вже зовсім інше. Я дуже поважаю своє минуле,

– пояснила Мішина.

Дивіться повне інтерв'ю з Ксенією Мішиною: відео

Нагадаємо, що з Олександром Еллертом Ксенія Мішина розійшлася ще восени 2021 року через "постійні гойдалки" та "безпідставні ревнощі", які нібито доходили до божевілля. І поки акторка наголошувала, що нічого не може змінити в стосунках, сам Еллерт вважав, що "все просто на паузі", він хотів повернути Ксенію.

Їхня історія продовжилася в перший день війни, 24 лютого 2022 року, коли Еллерт поїхав з Мішиною та її сином Платом у Буковель. Вони винаймали великий будинок з друзями, і комік навіть намагався відновити стосунки, але в акторки "вичерпалася довіра". За кілька місяців їхнє спілкування обірвалося.