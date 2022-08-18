Користувачі мережі розкритикували Еллерта за те, що під час війни йому вдалося виїхати з країни. Тепер Олександр відповів невдоволеним хейтерам.
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Чому Еллерт полетів у США
Чоловік не розкрив усіх секретів, але зізнався, що однією з причин його поїздки до Сполучених Штатів Америки став виступ 24 серпня на концерті з нагоди Дня Незалежності України. Окрім Еллерта там будуть й інші українські артисти: Міка Ньютон, Віталій Козловський, Позитив, Анатолій Анатоліч.
Чому Еллерт полетів у США / Скриншот інстаграм-сторіс Еллерта
Чи був Еллерт у теробороні
На початку повномасштабного вторгнення чоловіки залишили роботу та масово вступали до лав територіальної оборони, прагнули захищати Україну від ворогів. Олександр Еллерт не був винятком. Артист повідомив, що він був у складі територіальної оборони протягом трьох місяців – лютий, березень, квітень. В Еллерта навіть залишилося посвідчення.
Олександр Еллерт був у теробороні / Скриншот інстаграм-сторіс Еллерта
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