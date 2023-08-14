Известно, что пара закончила отношения еще до начала полномасштабного вторжения. Теперь Александр живет в США, где начал бизнес, а Ксения Мишина вместе с сыном осталась в Киеве.

Интересно Ответил на критику хейтеров: Эллерт рассказал, почему уехал в США и был ли в терробороне

Александр Эллерт не скрывает – ему не нравится, когда его представляют как "победитель или участник "Холостячки". Сам комик мечтает забыть о своем участии в шоу.

"Я последние два года пытаюсь сделать так, чтобы люди забыли об этом моменте в моей жизни, чтобы это был мираж, этого не существовало", – ответил он.

Александр также намекнул, что он с Ксенией Мишиной разбили друг другу сердце.

У меня осталась только кофта. Это подарок от прежней (Мишиной – 24 Канал) и большой шрам на сердце, который она "подарила". Ну и я тоже..,

– сказал Эллерт.

Комик пошутил, что его в жизни уже давно преследуют 3 вопроса, среди которых "Где Ксения Мишина?" и "Как он уехал из Украины?".

Поклонники были удивлены шутками Александра о Ксении Мишине, но поддержали его.

"Молодец! Не смотря на шрам, юмор у тебя хороший!"

"А такая красивая история была".

"Хорошо, что уже можно об этом шутить".

"Эллерт, "взводься" с Мишиной, потому что у тебя актив пропал, все забыли тебя".

Как закончились отношения Мишиной и Эллерта: коротко