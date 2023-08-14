Известно, что пара закончила отношения еще до начала полномасштабного вторжения. Теперь Александр живет в США, где начал бизнес, а Ксения Мишина вместе с сыном осталась в Киеве.
Интересно Ответил на критику хейтеров: Эллерт рассказал, почему уехал в США и был ли в терробороне
Александр Эллерт не скрывает – ему не нравится, когда его представляют как "победитель или участник "Холостячки". Сам комик мечтает забыть о своем участии в шоу.
"Я последние два года пытаюсь сделать так, чтобы люди забыли об этом моменте в моей жизни, чтобы это был мираж, этого не существовало", – ответил он.
Александр также намекнул, что он с Ксенией Мишиной разбили друг другу сердце.
У меня осталась только кофта. Это подарок от прежней (Мишиной – 24 Канал) и большой шрам на сердце, который она "подарила". Ну и я тоже..,
– сказал Эллерт.
Комик пошутил, что его в жизни уже давно преследуют 3 вопроса, среди которых "Где Ксения Мишина?" и "Как он уехал из Украины?".
Поклонники были удивлены шутками Александра о Ксении Мишине, но поддержали его.
- "Молодец! Не смотря на шрам, юмор у тебя хороший!"
- "А такая красивая история была".
- "Хорошо, что уже можно об этом шутить".
- "Эллерт, "взводься" с Мишиной, потому что у тебя актив пропал, все забыли тебя".
Как закончились отношения Мишиной и Эллерта: коротко
- Ксения Мишина разошлась с Александром Эллертом еще осенью 2021 года из-за "постоянных качелей" и "безосновательной ревности", якобы доходили до безумия.
- Актриса ушла от любимого не потому, что чувства исчезли, а "от полного бессилия что-то изменить". В то время как сам Александр считал, что "отношения прямо на паузе", хотел вернуть ее.
- Их история продолжилась в первый день войны, 24 февраля 2022 года, когда Эллерт уехал с Мишиной и ее сыном Платом в Буковель. Они снимали большой дом с друзьями, и комик даже пытался восстановить отношения, но у актрисы "истощилось доверие".
- А уже через несколько месяцев их общение оборвалось. Недавно Мишина рассказала, что комик "что-то писал" после выезда за границу, но она не ответила.