Його складно в чомусь звинуватити, – відомий продюсер здивував заявою про Олега Винника

Після 24 лютого 2022 року Олег Винник став однією із найбільш обговорюваних персон українського шоубізу. Так, його відсиджування за кордоном та тривале мовчання про велику війну прокоментував український продюсер Денис Путінцев.

Крім того, він висловився про майбутнє артиста. За словами продюсера, співак вже не повернеться в Україну, а навіть якщо й приїде на Батьківщину, то попередньої популярності йому вже не здобути.

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Денис Путінцев висловився про Олега Винника

Чоловік назвав виконавця "нейтральним мовчуном" і переконаний, що Винник не повернеться в Україну, оскільки заробив вже достатньо грошей, щоб відкрити в Європі невеличкий бізнес і залишитись там жити.

До того ж він зауважив, що саме через тривале мовчання Олега Винника "важко в чомусь звинуватити".

Він виявився мудрішим за Потапа і не випускав патріотичні пісні, а просто мовчав і чогось чекав. Його складно в чомусь звинуватити. Він просто виявився якимось нейтральним мовчуном. Я думаю, що Винник вже і не повернеться в Україну. Він достатньо заробив для того, щоб жити в Європі. Він може там відкрити якийсь невеликий бізнес і там залишитися жити,

– поділився продюсер.

Окрім цього, Путінцев зауважив, що навіть, якщо Винник повернеться в Україну, йому все одно не вдасться здобути таку ж популярність, яка у нього була до 24 лютого 2022 року. Він додав: "На його місце вже є кілька претендентів, які займуть цю нішу".

Олег Винник за кордоном: що відомо

Співак виїхав з України 26 лютого, бо є резидентом Німеччини та вивозив багато людей. Зокрема, сім'ю свого продюсера Олександра Горбенка.

Після переїзду у Німеччину Винник понад рік не виходив на зв'язок. Лише в червні він дав перше інтерв'ю. Тоді артист зізнався, що хворіє на рідкісне захворювання і в Німеччині він лікується.

Після початку повномасштабного вторгнення продюсер співака Олександр Горбенко повідомив, що призупинив співпрацю з виконавцем. Він припустив, що Винник нібито не планує повертатися до України.

Що інші продюсери говорили про Олега Винника

Юрій Горбунов поділився, що тривале мовчання і зникнення Олега Винника не розчарували його, але здивували. Він переконаний, що йому як публічній людині, слід було діяти інакше.

поділився, що тривале мовчання і зникнення Олега Винника не розчарували його, але здивували. Він переконаний, що йому як публічній людині, слід було діяти інакше. Михайло Ясинський зазначив, що співаку важко зрозуміти все, що зараз відбувається в Україні. Все через те, що після 24 лютого виконавець живе не в тому ж контексті, що й більшість українців.

"Винник — людина, яка абсолютно не розуміє, що відбувається. Не в темі. Він не розуміє, де він, що він. І взагалі весь світ, який навколо нього, він його не відчуває", – пояснив Михайло.

Ігор Кондратюк вважає відсиджування Винника в Німеччині ганебним вчинком.

"Якщо людина боїться і біжить від війни, то це до психіатра, а не до мене. Чи ганебно це щодо хлопців, які в окопах? Так", – сказав продюсер.