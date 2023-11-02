Забрали величезну суму грошей і зникли, – Олег Винник, який за кордоном, натрапив на шахраїв

Олег Винник зараз проживає у Німеччині, куди перебрався з початком повномасштабного вторгнення. Як виявилося, там трапилася неприємна ситуація.

Таку заяву висунув ведучий і поет Петро Мага, який спілкувався з Винником. За його словами, він знає все про таємне зникнення співака і поділився деякими подробицями.

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Олег Винник натрапив на волонтерів-шахраїв

Петро Мага наголосив, що співак активно допомагає українським військовим. Зокрема, за його словами, артист передав немало нових джипів для захисників на передову. Водночас, як повідомляє ведучий, Винник натрапив на шахраїв-волонтерів. Крім того, що вони забрали величезну суму грошей і зникли, вони ще й погрожували артисту.

В Олега Винника сталася дуже погана історія. Він передав гроші псевдоволонтерам, які ці гроші вкрали. Казали, що він приїде і вони йому голову відстрелять. І таке було,

– поділився Мага.

Крім того, він зазначив, що тих шахраїв намагалися знайти, однак це поки безрезультатно.

"Якщо кожен зробив би для фронту стільки, скільки зробив Олег Винник, то наше просування пішло б значно швидше", – підсумував ведучий.

Інтерв'ю з Петром Магою: дивіться відео онлайн

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