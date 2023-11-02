Такое заявление выдвинул ведущий и поэт Петр Мага, который общался с Винником. По его словам, он знает все о тайном исчезновении певца и поделился некоторыми подробностями.

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Олег Винник наткнулся на волонтеров-мошенников

Петр Мага подчеркнул, что певец активно помогает украинским военным. В частности, по его словам, артист передал немало новых внедорожников для ВСУ. В то же время, как сообщает ведущий, Винник наткнулся на мошенников-волонтеров. Кроме того, что они забрали огромную сумму денег и исчезли, они еще и угрожали артисту.

У Олега Винника произошла очень плохая история. Он передал деньги псевдоволонтерам, которые украли эти деньги. Говорили, что он приедет, и они ему голову отстрелят. И такое было,

– поделился Мага.

Кроме того, он отметил, что тех мошенников пытались найти, однако это пока безрезультатно.

"Если каждый сделал бы для фронта столько, сколько сделал Олег Винник, то наше продвижение пошло бы гораздо быстрее", – подытожил ведущий.

Интервью с Петром Магой: смотрите видео онлайн

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