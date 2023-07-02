Из-за полномасштабной войны многие украинские артисты начали переводить свои русскоязычные песни, чтобы больше не петь на языке агрессора. В частности, на днях Макс Барских растрогал украиноязычную версию трека "Хочу танцевать".
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В то же время Олег Винник признается, что переводить свои песни на украинский язык он не видит смысла. По его словам, эти треки были написаны еще до войны.
Точно знаю, что переводить я не буду свои песни на русский язык, которые были написаны до войны. Те мои суперхиты, которые были на русском языке, я никогда в жизни не буду переводить на украинский. Это не нужно. Надо идти дальше,
– сказал Винник.
Певец также ответил, продолжит ли петь русскоязычные хиты на своих концертах.
"Как можно сказать, я до победы не пою на русском языке? Что такое "до победы", а тогда мы можем петь на русском?... Если бы я открыл рот на сцене на русском языке, я бы себя просто оплевал. И это не "до" победы или "после", – высказался Олег.
В то же время артист признается, что пока не может выйти на сцену по болезни, но и не исключает, что его выступления могут состояться очень скоро.
Это будет из чистого листа, но с достаточным опытом. Это будет та сцена, на которой всегда стоял Олег Винник, но все будет по-другому… До сих пор не знаю вообще, когда. Это будет скоро. Это не будет один концерт, это будет, дай бог, много концертов,
– подытожил он.
Смотрите интервью с Олегом Винником: видео
Где сейчас Олег Винник: главное
- Артист, который с апреля 2022 года перестал выходить на связь с поклонниками, дал первое интервью. Он пообщался с украинской журналисткой Викторией Курочкой.
- В ходе разговора исполнитель признался, что уехал в Германию уже после начала полномасштабного вторжения России, 26 февраля 2022 года. Он отметил, что сделал это законно, поскольку является резидентом Германии.
- Кроме того, Винник поделился подробностями о своем редком заболевании. Певец не назвал точного диагноза, однако развеял слухи об онкологии. Олег говорит, что такую же проблему, как у него в Германии, имеют примерно 2% населения.
- На днях артист опубликовал первое сообщение в Инстаграм, в котором сообщил, что хочет вернуть деньги за билеты на некоторые из его выступлений, которые должны были пройти еще два года назад.