Чутки про те, що артист серйозно хворий, були вже давно. Однак сам співак не виходить на зв'язок з шанувальниками, не розповідає, де він зараз і чим займається.

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Друг Олега Винника розповів про його стан

Близький друг Олега – настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач розповів, що зараз в артиста серйозні проблеми зі здоров'ям, він перебуває в Берліні.

В Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває у Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки що це неможливо, бо й відстань чимала, і війна,

– розповів Віталій.

Чоловік додав, що Винник постійно допомагає ЗСУ – купує автомобілі. Артист створив фонд "Вовчиця". Нещодавно Віталій розмовляв з Олегом, постійно молиться за його зцілення. Священик зізнався, що під час розмови по відеозв'язку було зрозуміло, що Винник нездужає.

Що про Олега Винника кажуть його колеги