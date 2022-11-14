Чутки про те, що артист серйозно хворий, були вже давно. Однак сам співак не виходить на зв'язок з шанувальниками, не розповідає, де він зараз і чим займається.
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Друг Олега Винника розповів про його стан
Близький друг Олега – настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач розповів, що зараз в артиста серйозні проблеми зі здоров'ям, він перебуває в Берліні.
В Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває у Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки що це неможливо, бо й відстань чимала, і війна,
– розповів Віталій.
Чоловік додав, що Винник постійно допомагає ЗСУ – купує автомобілі. Артист створив фонд "Вовчиця". Нещодавно Віталій розмовляв з Олегом, постійно молиться за його зцілення. Священик зізнався, що під час розмови по відеозв'язку було зрозуміло, що Винник нездужає.
Що про Олега Винника кажуть його колеги
- У червні Оля Полякова розповідала, що знає про проблеми Винника зі здоров'ям. Артистка закликала не записувати Олега до числа зрадників і дати йому можливість самому пояснити, що відбувається.
- Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин висловив надію, що з ним все добре, але додав, що "це дивно".
- Фронтмен Kozak System Іван Леньо вважає його сцикуном, який "кинув" Батьківщину та своїх фанів.
- Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару лише з чуток знає, що Олег Винник зараз лікується в Німеччині. На її думку, якщо це правда, то він аж ніяк не втікач, бо хворий точно не приніс би ніякої користі Україні.