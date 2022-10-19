35-річна Ірина Сопонару, відома як акторка ситкому "Одного разу під Полтавою" та учасниця "Жіночого кварталу", через війну виїхала до бойфренда у Велику Британію. Тож досить різко реагує на те, що деяких українських селебриті хейтять за втечу. Зокрема гумористка заступилася за Олега Винника.

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Ірина Сопонару прокоментувала зникнення Винника

Зірка "Жіночого кварталу" лише з чуток знає, що Олег Винник зараз лікується в Німеччині. На її думку, якщо це правда, то він аж ніяк не втікач, бо хворий точно не приніс би ніякої користі Україні.

Він десь пропав, кажуть, що він хворий. Ну, якщо хворий, то хай лікується, а що йому робити. Але якщо ні, то це страшно. Його тут усі так любили! Ну як так? Я не вірю в те, що він просто десь заховався. Напевно, щось сталося з ним. Я не вірю, що він може бути таким непорядним,

– висловилася Ірина Сопонару.

Крім того, на думку акторки, українцям треба згуртуватися, а не кидати каміння у своїх, адже ворог у нас один, і це Росія.

"Мені дуже не подобається, коли той, хто поїхав, – п*д*рас, а ті, хто лишилися, – молодці. Ну чекайте, це був не вибір людини поїхати, розумієте. Ми зараз через так багато чого страшного пройшли, що ще через це гризтися? Чого не злитися на тих, через кого ми поїхали", – емоційно заявила акторка.

Повне інтерв'ю Ірини Сопонару: дивіться відео онлайн (про Олега Винника – на 22:30)

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