Олег Винник емоційно відповів, чому зник та мовчав про війну в Україні: "Що я буду доводити?"

Український співак Олег Винник ще до початку повномасштабного вторгнення Росії поїхав до Німеччини на лікування. Весь цей час артист дуже мало говорив про війну. Тепер Винник нарешті відповів, чому не виходив на зв'язок та мовчав про події в Україні.

Нагадаємо, що всі пости Олега Винника у соцмережах, зокрема й ті, у яких артист виступив проти Росії, видалені. Сам співак каже, що не має доступу до своїх сторінок і вже написав заяву в поліцію.

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Винник також пояснив, чому не виходив на зв'язок та мовчав про повномасштабну війну в Україні. Артист, перш за все, підтвердив, що ще до початку російського вторгнення він поїхав на лікування до Німеччини та перебуває у Берліні.

Співак каже, що не знав, що говорити українцям та як їх підтримувати. На його думку, співака б ніхто не слухав, бо він не в Україні.

Виходь до людей – не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся? Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти і слухати?…,

– емоційно сказав Винник.

Нагадаємо, що це перше інтерв'ю Винника після того, як він перестав з'являтися на публіці. Журналістка заявила, що опублікує повний запис розмови з артистом після того, як на її YouTube-каналі набереться достатня кількість підписників.

Проте вона показала 40-секундний анонс зі спілкування з Винником. У ньому він заявив, що справді зараз має серйозну хворобу, на яку в Німеччині хворіє 2%. В анонсі співак заявив, що шкодує тільки про одне – що не тримає в руках зброю і що він не на передовій.

До слова, ще від квітня 2022 року Олег Винник перестав виходити на зв'язок з шанувальниками та висвітлювати тему війни. З ним продовжував спілкуватися друг Роман Недзельський. На його думку, співак повернеться до України, але "всьому свій час".