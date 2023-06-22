Нагадаємо, що всі пости Олега Винника у соцмережах, зокрема й ті, у яких артист виступив проти Росії, видалені. Сам співак каже, що не має доступу до своїх сторінок і вже написав заяву в поліцію.

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Винник також пояснив, чому не виходив на зв'язок та мовчав про повномасштабну війну в Україні. Артист, перш за все, підтвердив, що ще до початку російського вторгнення він поїхав на лікування до Німеччини та перебуває у Берліні.

Співак каже, що не знав, що говорити українцям та як їх підтримувати. На його думку, співака б ніхто не слухав, бо він не в Україні.

Виходь до людей – не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся? Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти і слухати?…,

– емоційно сказав Винник.

Нагадаємо, що це перше інтерв'ю Винника після того, як він перестав з'являтися на публіці. Журналістка заявила, що опублікує повний запис розмови з артистом після того, як на її YouTube-каналі набереться достатня кількість підписників.

Проте вона показала 40-секундний анонс зі спілкування з Винником. У ньому він заявив, що справді зараз має серйозну хворобу, на яку в Німеччині хворіє 2%. В анонсі співак заявив, що шкодує тільки про одне – що не тримає в руках зброю і що він не на передовій.

До слова, ще від квітня 2022 року Олег Винник перестав виходити на зв'язок з шанувальниками та висвітлювати тему війни. З ним продовжував спілкуватися друг Роман Недзельський. На його думку, співак повернеться до України, але "всьому свій час".