З Олегом Винником Роман Недзельський познайомився, коли той збирав свій перший палац "Україна", а здружився під час війни, коли артист запропонував свою допомогу й купив рефрижератор за понад 12 тисяч євро. Ексчоловік Оксани Білозір каже, що співак "абсолютно приємна людина, без зіркових пафосних корон на голові", а в Німеччину виїхав ще до вторгнення Росії.

Читайте також Оксана Білозір розлучилася з чоловіком після 32 років шлюбу: він друг Олега Винника

Роман Недзельський розповів про хворобу Винника

Роман Недзельський заявив, що з Олегом Винником спілкувався за 5 хвилин до інтерв'ю, тож спростував чутки і про онкологію, і про його повернення в Україну. За словами ексдиректора палацу "Україна", у Німеччині він лікується від ускладнень після ковіду й гастрольного життя, коли виступав "на холоді, на дощі, на морозі, на вітрі".

Ніякої онкології немає. Олег Винник бодрячком. У нього була неприємна хвороба, і вона ще триває. Але це абсолютно не пов'язано з онкологією. У мужчин ближче до 50 починають спливати наслідки їхнього життя – як вони жили, скільки недосипали, скільки недоїдали, скільки концертів у день працювали. З ковіду все почалося, при чому ще до війни. Він поїхав у Німеччину лікуватися ще до війни, і так він там і залишився, бо воно дало друге і третє ускладнення, на жаль. Але люди виживають. Ми сильна нація,

– розповів Роман Недзельський.

До того ж він спростував чутки, що в Україну й на сцену Винник не повернеться. У Німеччині артист нібито адаптує свою концертну програму.

"Він у студії працює, в Німеччині. Він працює, лікується, готує гарну програму. Він молодчина", – додав військовослужбовець.

Роман Недзельський з Олегом Винником у Берліні / Фото з фейсбуку

Хто "почистив" соцмережі Олега Винника

У соцмережі співак не виходив з 24 квітня 2022 року, відколи вітав з Великоднем. Однак тиждень тому з його особистих сторінок – фейсбуку, інстаграму – зникли всі публікації. Фани заговорили про те, що Олег Винник об'явився в мережі, але, як з'ясувалося, це зробив не він, а його колишній менеджмент.

Це не Олег видалив, це його менеджмент останній, вони ж мали всі паролі. Він каже: "Я в шоці", його просто поставили перед фактом. Навіть мобільні номери, які були, їх всі ліквідували… Артисти як діти, вони дуже наївні та довірливі. І не завжди читають те, що підписують,

– висловився Роман Недзельський.