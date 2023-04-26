Про розлучення Роман Недзельський розповів випадково під час інтерв'ю блогеру Ростиславу Калацинському. Оксану Білозір він назвав колишньою дружиною та заявив, що офіційно їхній шлюб розпався наприкінці минулого року. Від співачки він отримав повістку до суду, але на жодне з засідань так і не з'явився через військову службу.

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Оксана Білозір розлучилася з чоловіком

Просто банально я отримав повістку в суду, і нас розлучили. Оскільки я в армії, я не міг прийти на судове засідання, мене три рази не було й нас автоматично розлучили і все. Я був проти цього, ну Оксана подала. Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком і дружиною,

– заявив Роман Недзельський.

Ба більше, після майже 33 років шлюбу вони не підтримують зв'язок, Оксана Білозір нібито не цікавиться, як її ексчоловік-військовий.

"Я ж в армії, мене більше як рік вже немає вдома. У нас в армії є дуже велика проблема, коли чоловіки служать і отримують інформацію про те, що вони втрачають сім'ї. Я був одним з військових психологів, хто приймав цю інформацію, якось заспокоював. Але в той час я знав, що в мене та ж сама ситуація. І про це мало хто знав", – поділився Недзельський.

До речі, це фото Оксана Білозір опублікувала в липні 2022 року в день його народження, називала "обдарованим Богом" і захоплювалася гідним чоловічим кроком – "стати на захисті сім'ї, родини, України". Схоже, проблеми у шлюбі почалися вже після. Сам Роман Недзельський теж каже, що "минулого року ще все було нормально", він навіть приїжджав до Львова на Великдень, і вони разом святили паски.

Оксана Білозір з ексчоловіком Романом Недзельським / Фото з інстаграму співачки