35-летняя Ирина Сопонару, известная как актриса ситкома "Однажды под Полтавой" и участница "Женского квартала", из-за войны выехала к бойфренду в Великобританию. Поэтому достаточно резко реагирует на то, что некоторых украинских селебрити хейтят за побег. В частности, юмористка вступилась за Олега Винника.

Читайте также Воет сирена, а все идут на Щекавицу: Jerry Heil перепела "Вовчицю" Винника – вирусное видео

Ирина Сопонару прокомментировала исчезновение Винника

Звезда "Женского квартала" только со слухов знает, что Олег Винник сейчас лечится в Германии. По ее мнению, если это правда, то он отнюдь не беглец, потому что больной точно не принес бы никакой пользы Украине.

Он где-то пропал, говорят, что он болен. Ну, если больной, пусть лечится, а что ему делать. Но если нет, это страшно. Его здесь все так любили! Ну, как так? Я не верю в то, что он просто где спрятался. Наверное, что-то случилось с ним. Я не верю, что он может быть таким непорядочным,

– высказалась Ирина Сопонару.

Кроме того, по мнению актрисы, украинцам нужно сплотиться, а не бросать камни в своих, ведь враг у нас один, и это Россия.

"Мне очень не нравится, когда тот, кто уехал, – п*д*рас, а те, кто остался, – молодцы. Ну погодите, это был не выбор человека уехать, понимаете. Мы сейчас через так много чего страшного прошли, что еще из-за этого грызться? Чего не злиться на тех, из-за кого мы уехали", – эмоционально заявила актриса.

Полное интервью Ирины Сопонару: смотрите видео онлайн (об Олеге Виннике – на 22:30)

К теме В сети показали новое фото Олега Винника: где находится певец

Что известно об исчезновении Винника