35-летняя Ирина Сопонару, известная как актриса ситкома "Однажды под Полтавой" и участница "Женского квартала", из-за войны выехала к бойфренду в Великобританию. Поэтому достаточно резко реагирует на то, что некоторых украинских селебрити хейтят за побег. В частности, юмористка вступилась за Олега Винника.
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Ирина Сопонару прокомментировала исчезновение Винника
Звезда "Женского квартала" только со слухов знает, что Олег Винник сейчас лечится в Германии. По ее мнению, если это правда, то он отнюдь не беглец, потому что больной точно не принес бы никакой пользы Украине.
Он где-то пропал, говорят, что он болен. Ну, если больной, пусть лечится, а что ему делать. Но если нет, это страшно. Его здесь все так любили! Ну, как так? Я не верю в то, что он просто где спрятался. Наверное, что-то случилось с ним. Я не верю, что он может быть таким непорядочным,
– высказалась Ирина Сопонару.
Кроме того, по мнению актрисы, украинцам нужно сплотиться, а не бросать камни в своих, ведь враг у нас один, и это Россия.
"Мне очень не нравится, когда тот, кто уехал, – п*д*рас, а те, кто остался, – молодцы. Ну погодите, это был не выбор человека уехать, понимаете. Мы сейчас через так много чего страшного прошли, что еще из-за этого грызться? Чего не злиться на тех, из-за кого мы уехали", – эмоционально заявила актриса.
Полное интервью Ирины Сопонару: смотрите видео онлайн (об Олеге Виннике – на 22:30)
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Что известно об исчезновении Винника
- Поначалу кумир миллионов женщин, как и все артисты, активно поддерживал Украину. На 8 день он записал видеообращение к матерям российских и белорусских солдат, чтобы те поднялись против путинского режима, а спустя некоторое время переделал украинский гимн на победную песню "Буде жити Украина".
- Последняя публикация в его инстаграме датируется 24 апреля, это было поздравление с Пасхой. После этого Олег Винник исчез из соцсетей.
- В июне Оля Полякова объявила, что у артиста "серьезные проблемы со здоровьем", поэтому он не предатель. Только в июле эти слухи подтвердил адвокат певца.
- Как известно, у Винника свой благотворительный фонд "Волчица", который покупает и передает авто на фронт. Муж Оксаны Билозир показывал, что звезда действительно помогает, но делает это без лишней огласки.