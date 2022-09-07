Ще кілька місяців тому український музикант Олег Винник зник з публічного простору та перестав з'являтися в інстаграмі. Але чоловік співачки Оксани Білозір періодично звітує про допомогу від артиста.

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Нове фото Олега Винника

Роман Недзельський опублікував нові фото з допомогою від співака. Олег Винник позував перед камерою у джинсах та футболці кольору хакі, з кепкою та сонцезахисними окулярами. Співак мав усміхнений вигляд.

Як повідомив Роман Недзельський, цього разу знімок був зроблений не в Німеччині, а в Польщі. Благодійний фонд Олега Винника допоміг бійцям ТрО.

Це фото зроблено під час передачі гуманітарної допомоги від Благодійного фонду Олега Винника "Вовчиця" бійцям 135-го батальйону Тероборони ЗСУ у місті Лодзь (Польща),

– сказав Роман для НВ.

Олег Винник і Роман Недзельський / Фото з фейсбуку Недзельського

Чому зник Олег Винник