Олег Скрипка виправдався за слова про "патріотичним цинізм" в бік Наді Дорофєєвої

Раніше Олег Скрипка заявив, що його дратують артисти, які після 24 лютого "перевзулися" в патріотів, зокрема Надя Дорофєєва. Тепер же музикант виправдався за свої слова про "патріотичним цинізм" в бік деяких артистів.

Музикант назвав скандал "кремлівським вкидом". Проте він дійсно заявляв, що деякі співаки мають патріотичний цинізм.

До теми Артистів не випускають за кордон: хто вже отримав відмову та як на це реагують зірки

Співак Олег Скрипка прокоментував свої слова на адресу співачки Наді Дорофєєвої та інших колег, які до початку війни співали російською мовою.

Тепер він наголосив, що його слова перекрутили, аби створити скандал між українськими артистами. Все це, вважає Скрипка, діло рук пропагандистів Кремля.

За його словами, це кремлівський вкид, щоб посварити українських музикантів між собою. Він додав, що з ним це відбувається не вперше.

Ці скандали розкручуються. У мене запитали, що я думаю про артистів, які раніше були російськомовні, а зараз стали україномовні. Я не мав на увазі конкретно цих артистів. Це не моя думка, це всі знають, що це патріотичний цинізм,

– заявив Скрипка.

Дивіться розмову з Олегом Скрипкою: відео



Додамо, що у грудні Надя Дорофєєва заявила, що 24 лютого Додамо, що у грудні Надя Дорофєєва заявила, що 24 лютого "була інфантильна і безвідповідальна" , їй було комфортно вважати себе аполітичною: "Ба більше, мені здавалося, що бути аполітичною – це класно і, так би мовити, дуже по-творчому".

Проте нещодавно співачка виконала останню волю свого шанувальника, який був воїном ЗСУ – комбата 72-ї бригади Андрія Верхогляда. Артистка долучилася до вручення бійцю звання підполковника посмертно, про що він мріяв останні місяці. Деталі – читайте у статті.