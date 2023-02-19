Андрій Верхогляд служив у 72-й бригаді імені Чорних запорожців, де отримав звання командира батальйону і запам'ятався всім як надзвичайно весела людина. Тож, співачка Надя Дорофєєва не змогла відмовити у бажанні воїна-шанувальника. Про цей випадок повідомили у телемарафоні, передає 24 Канал.

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Андрій нищив окупантів під пісню Дорофєєвої

За життя військовий Андрій Верхогляд постійно жартував, що хоче, аби погони підполковника йому вручила співачка Надя Дорофєєва. Він зізнався рідним, що саме під її пісню йому найкраще вдається нищити росіян.



Андрій Верхогляд загинув у червні / Фото з соцмереж

Дружина загиблого українського захисника розповіла про прикмету чоловіка перед боєм.

Коли намічається бій, колона йде, ми дивимося кліп Наді Дорофєєвої "Горит". "Горить русня", воно під це підходило. Послухали "Горит" і бій буде класний, все буде чітко,

– переказує слова бійця дружина.

Цікаво, що на 27-й день народження Андрію друзі організували привітання від співачки Наді Дорофєєвої. І це було перше, чим він похвалився родині.

Дорофєєва виконала останню волю загиблого бійця

Тоді він зізнався друзям, як саме хотів отримати чергове військове звання. З пацанами жартуємо, що коли мені будуть вручати підполковника, то вона (Дорофєєва – 24 Канал) буде мені вручати підполковника", – казав тоді військовий.

Проте у червні 2022 року майор Андрій Верхогляд загинув. В січні цього року йому присвоїли звання підполковника. Родина не забула бажання Андрія і запропонували співачці взяти участь, Надія Дорофєєва одразу погодилася.



Дорофєєва виконала останню волю загиблого бійця / Скриншот з телемарафону

Виконавиця приїхала до рідного міста Андрія – Звягеля, де познайомилася з його родиною і де відбулася церемонія вручення посмертно звання підполковника бійцю.

До слова, репер Потап днями презентував трек, який присвятив українським волонтерам. У мережі по-різному відреагували на пісню, більшість людей критикують артиста та кажуть, що пісня "паплюжить" діяльність волонтерів. Деталі скандалу – читайте тут.