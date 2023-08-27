Війна не така тотальна, – Олег Скрипка зізнався, як ставиться до виїзду чоловіків за кордон

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловився про чоловіків, які виїжджають за кордон під час війни в Україні. Він вважає, що політика заборони не працює, для цього потрібно створити певну систему.

Днями за виїзд за кордон розкритикували Сергія Бабкіна, який поїхав до США на благодійні концерти. Хейтери артиста вирішили, що той просто вирішив втекти з України.

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Скрипка про виїзд чоловіків з України

Музикант заявив, що в Україні триває важка війна, але вона не така тотальна, щоб було потрібно 100 відсотків усіх чоловіків.

Якщо чувак хоче втекти, і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Потрібно зробити систему, щоб він не військкомату чи прикордоннику платив, а нехай робить донат і може виїжджати,

– відповів Скрипка.

Артист вважає, що політика заборони ніколи не працювала. На його думку, це така ж ситуація як з алкоголем.

Скрипка також висловився про емігрантів. Олег відповів, що у нього багато друзів-іноземців.

"Мені здається, у Польщі та Чехії правильна політика. Мало емігрантів. Є держави, наприклад, Фінляндія, і вони процвітають. Набрати дешеву робочу силу – це бізнес. Не пускати, заохочувати своїх", – сказав музикант.

Співак впевнений, що українці вміють працювати, у них є знання та бажання.

Хто хоче виїхати, то нехай. А хто залишився – давати їм можливість працювати. Після кожної війни суспільство процвітає. Йде оновлення, мотивація все відбудувати,

– заявив Олег Скрипка.

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