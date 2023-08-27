Зіркові батьки влаштували Сашку сюрприз. Виявляється, хлопчик з дитинства мріє стати поліцейським і давно хотів спробувати постріляти.

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Що Єфросиніна подарувала сину

В інстаграмі Єфросиніна розповіла, що її чоловік-військовий організував для сина-іменинника похід у тир. Там хлопчик мав урок з професійної стрільби та під наглядом інструктора навіть зробив свої перші постріли.



Син Маші Єфросиніної вчився стріляти / Фото з її інстаграм-сторіс

Ведуча зізналася, що це викликало в неї суперечливі емоції, проте 9-річний Сашко вже понад рік постійно питає, чи не вбʼють тата на війні.

До того ж, син Єфросиніної завжди хотів стати поліцейським. За півтора роки війни зіркова мама стала помічати, що хлопчик почав грати у "стрілялки" і казав, що "хоче навчитися знешкоджувати ворога".

Тато показав йому нещодавно свою зброю. І вмовив свого друга-професійного інструктора, діючого військового дати Саші кілька уроків з професійної стрільби в його день народження,

– поділилася Марія.

Ведуча була вражена, адже 9-річний Сашко з першого пострілу переборов свій страх, а згодом захопився стрільбами. Хлопчик під пильним наглядом інструктора зміг спробувати різні види зброї у дії та навіть отримав гарний результат.



Син Єфросиніної стріляв у тирі / Фото з її інстаграм-сторіс

"Я б хотіла, щоб наша реальність була іншою. Але якщо вона вже така, ми всі маємо дивиться їй у вічі", – додала Єфросиніна.

Зіркова мама також зворушливо привітала його в соцмережі. Вона показала рідкісне фото сина та присвятила йому ніжні слова.

Як я про тебе мріяла! Вже дев'ять років, як моя мрія – реальність! З Днем Народження, найдобріший хлопчик в світі!,

– написала зірка.

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