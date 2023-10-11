Олег Скрипка оскандалився заявою про красивих жінок, які самі винні в насильстві: "Як жертви"

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вже чимало разів потерпав від хейту через його скандальні заяви про фемінізм, ЛГБТ тощо. Втім, днями під час нового інтерв'ю артист знову сказав обурливі слова стосовно красивих жінок.

Співак вважає, що вони самі винні, якщо потерпають від насильства. Оскільки "хамовито себе поводять", "холодні", "не посміхаються", "не дивляться в очі" і "не зроблять ніякого жесту". Такі дії нібито відштовхують найкращих чоловіків, а притягують "биків".

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Олег Скрипка заявив, що красиві жінки самі винні у насильстві

Як правило, красиві жінки дуже хамовито себе поводять щодо чоловіків. Вони холодні, не посміхаються, не дивляться в очі, вони тобі не зроблять жесту ніякого. Я чоловік, який не зробить ніколи першого кроку, тому мене ці жінки завжди відштовхували,

– поділився виконавець.

Артист вважає, що холодною поведінкою красиві жінки притягують до себе "биків", яких "розпалюють, як жертви".

Олег Скрипка додав: "Коли ви себе холодно поводите, ви кращих чоловіків відштовхуєте, а саме "биків", як жертви, розпалюєте. Тому, красиві жінки, ви притягуєте до себе агресивних чоловіків і страждаєте від насильства. Саме через свою холодну поведінку. Це дуже парадоксально, але це так".

Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн

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