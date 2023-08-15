Нагадаємо, що першою дружиною Олега Скрипки була француженка Марі Рібо, вони були у стосунках 7 років. Водночас останні 18 років лідер гурту "ВВ" живе у щасливому шлюбі з українкою Наталією Сидь, яка подарувала йому чотирьох дітей.

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Тепер музикант висловився про фемінізм та розповів, чим французькі жінки відрізняються від українських.

За його словами, українки – хазяйновиті, сексуальні та розумні.

Вони як менеджери – вдома роблять затишок і шанують чоловіків. А європейські жінки – феміністичні. А фемінізм – це жіночий егоїзм. Є певна ієрархія, є самоповага і повага до партнера. І цей фемінізм – у жінок є самоповага до себе і немає поваги до чоловіка,

– заявив Скрипка.

Співак вважає, що цей європейський фемінізм зараз “насаджується” на українську культуру.

На думку артиста, це просто погане виховання жінок.

"І в Україні ці інстасамки – це просто погане виховання, вони просто не виховані. Але не всі. Та золота жінка – вона на дні, її просто треба дістати та сказати: українська жінка – ось це", – висловився Скрипка.

Лідер гурту "ВВ" зазначає, що батьки мають правильно виховувати доньок. Він додає, що йому пощастило з дружиною.

Я дуже вдячний своєму тестеві, бо він правильно виховав свою доньку. Моя дружина має господарність та повагу до чоловіка. Але вона творча – пише вірші, вміє малювати, вона особистість. Жінки мають бути особистістю, і у боротьбі за це треба не втратити, у хорошому сенсі, патріархат з елементами матріархату,

– вважає Олег Скрипка.

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