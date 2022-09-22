Олег Скрипка відповів, чому в Німеччині толерують Ані Лорак, а українців називають фашистами

Українському гурту "ВВ" перешкодили у спробі дати концерт в Німеччині. Водночас у гастрольний тур їде Ані Лорак. Олег Скрипка висловився, чому їй дозволяють виступати, тоді як його називають фашистом.

Український музикант Олег Скрипка прокоментував нещодавній інцидент зі скасованим концертом гурту "ВВ". Він також поділився, що думає про тур Німеччиною Ані Лорак.

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Олег Скрипка про скасування концертів

Я думаю, що мій концерт якраз для цього і заборонили, щоб розчистити дорогу Ані Лорак. Я припускаю, що, можливо, вся ця справа в одному сценарії – тут "фашисти", а тут ось Ані Лорак,

– сказав артист.

На думку Олега Скрипки, росіяни намагаються просувати наратив про "хороших і поганих українців", де він – поганий, а Ані Лорак – навпаки.

"Для росіян є хороші українці та погані українці. Ось як вони нам нав'язують "хороших і поганих росіян". Це не наша теза. Нам на Росію все одно. Давайте бетонною стіною відокремимося і гнийте собі скільки хочете. А ось вони поділяють. У них є хороші українці, як, наприклад, Ані Лорак, а є бандерівці, яких треба знищити в Ізюмі, у Бучі й тут, на культурному фронті, у Гамбурзі..."

Олег Скрипка додав, що Україні треба вибудовувати значно сильніший культурний фронт. Щоб здобути перемогу над росіянами і в такому вимірі.

"Толерантність німців чи стокгольмський синдром, як вони програли ту війну і тепер вони симпатизують тим людям, які їх перемогли. Хоча не росіяни їх перемогли... У них до росіян спотворені сентименти. Ну й бабки. Усі ці тури робляться, бо все проплачено, преса проплачена, місцеві фашисти проплачені та реклама, що українці – фашисти, теж проплачена".

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