Український музикант Олег Скрипка прокоментував нещодавній інцидент зі скасованим концертом гурту "ВВ". Він також поділився, що думає про тур Німеччиною Ані Лорак.

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Олег Скрипка про скасування концертів

Я думаю, що мій концерт якраз для цього і заборонили, щоб розчистити дорогу Ані Лорак. Я припускаю, що, можливо, вся ця справа в одному сценарії – тут "фашисти", а тут ось Ані Лорак,

– сказав артист.

На думку Олега Скрипки, росіяни намагаються просувати наратив про "хороших і поганих українців", де він – поганий, а Ані Лорак – навпаки.

"Для росіян є хороші українці та погані українці. Ось як вони нам нав'язують "хороших і поганих росіян". Це не наша теза. Нам на Росію все одно. Давайте бетонною стіною відокремимося і гнийте собі скільки хочете. А ось вони поділяють. У них є хороші українці, як, наприклад, Ані Лорак, а є бандерівці, яких треба знищити в Ізюмі, у Бучі й тут, на культурному фронті, у Гамбурзі..."

Олег Скрипка додав, що Україні треба вибудовувати значно сильніший культурний фронт. Щоб здобути перемогу над росіянами і в такому вимірі.

"Толерантність німців чи стокгольмський синдром, як вони програли ту війну і тепер вони симпатизують тим людям, які їх перемогли. Хоча не росіяни їх перемогли... У них до росіян спотворені сентименти. Ну й бабки. Усі ці тури робляться, бо все проплачено, преса проплачена, місцеві фашисти проплачені та реклама, що українці – фашисти, теж проплачена".

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