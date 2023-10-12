Він вважає, що український паспорт треба підтвердити. Для цього артист запропонував ввести екзамен.

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Олег Скрипка хоче ввести іспит для українців

Співак переконаний, що багато українців, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, справді просто боялися, інші – не відчувають себе українцями. Водночас, на його думку, чимало людей ще повернуться назад.

Одні виїхали – боягузи, просто в них реально панічні атаки, вони мають на це право. Є такі, що виїхали, хто не відчуває себе українцями, хоча в них є українські паспорти. Є перевзуванці, які виїхали й там зображають з себе українців... Є люди, у кого розбомбили домівки, їм нема, де жити. Вони виїхали, вони там волонтерять, вони є українцями,

– поділився виконавець.

Тож, за словами Олега Скрипки, для тих, хто виїхав за кордон, проте матиме український паспорт й захоче повернутися, треба ввести іспити. На думку артиста, це може допомогти країні з "перевзуванством".

"Бути українцем, мати український паспорт – це буде в майбутньому велика цінність. Приймімо цю тезу за наш орієнтир, ми до цього прагнемо, і якщо ти чкурнув, ти маєш довести право бути українцем. Якісь іспити складати", – зазначив співак.

Інтерв'ю з Олегом Скрипкою: дивіться відео онлайн

Що Скрипка говорить про чоловіків, які втекли за кордон: коротко

Артист вважає, що в Україні складна, але не тотальна війна. Тож, на його думку, сто відсотків чоловіків не повинні залишатися в країні. Співак каже, що хто хоче виїхати за кордон – нехай їде, а інших потрібно заохочувати залишитися.

"Якщо чувак хоче втекти і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Політика заборони ніколи не працювала", – зауважив Скрипка.