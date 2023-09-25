Фемінізм та ЛГБТ зупиняють популяцію людей, – Олег Скрипка зробив обурливу заяву

Співак Олег Скрипка оскандалився новою заявою про фемінізм. Він заявив, що це разом з ЛГБТ та війною зупиняє популяцію населення. Водночас артист зізнається, що не виступає проти цього.

Очевидно, Скрипка не підтримує фемінізм. Раніше артист критикував фемінізм у Європі та хвалив українок, які "шанують чоловіків".

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Нова скандальна заява Скрипки

У новому інтерв'ю співак заявив, що на популяцію негативно впливає фемінізм, ЛГБТ, війна та епідемії.

У людства є два механізми: один механізм, щоб розмножуватися, а інший – щоб зупинити популяцію. На жаль, є такі страшні інструменти, як війна, щоб зупинити популяцію людей. Є хвороби, епідемії тощо... Є фемінізм, щоб зупинити (популяцію – 24 Канал). Є ЛГБТ і вся ця історія,

– висловився Скрипка.

Водночас артист одразу зазначив, що не проти феміністок та представників ЛГБТ, хоча сам виступає "за здорове суспільство".

"Має бути основа – це здорове суспільство, як у хасидів… Бо немає поваги одне до одного. Якщо ми обожнюємо жінок, а жінка поводиться як головна – це БДСМ, а не родина. Має бути повага і партнерство", – сказав Олег.

Він також відповів на питання, що робитиме, якщо хтось із його дітей буде кохати людину своєї статі. Він заявив, що не буде проти.

Це моя дитина. Вона завжди для мене буде моєю дитиною. І я так дітям і говорю: "У нас з вами можуть бути різні стосунки, різні історії, але ви завжди будете моїми дітьми. Я завжди буду вашим батьком",

– додав Скрипка.

Дивіться інтерв'ю з Олегом Скрипкою: відео

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