Мій колектив завжди був недооцінений, – інтерв'ю з Олегом Скрипкою про Росію, гастролі та війну

У час новорічно-різдвяних свят Олег Скрипка з музикантами виступив у кількох містах України. Артист потішив шанувальників рок-різдвяною програмою "Щедрик". Напередодні концерту у Львові ми поспілкувалися з виконавцем.

Зустрілися у затишній гримерці Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. Щира розмова відбулася перед виступом, на який розкупили всі квитки. Чи очікував Скрипка на такий аншлаг і чому тема Різдва особлива для нього – дізнавайтеся в інтерв'ю 24 Каналу.

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Олег також розповів, на які потреби збирають кошти в турі Україною та Канадою, наголосив на важливості поїздок на передову і зізнався, чи вважає помилкою свої гастролі в Росії до 2014 року. В ексклюзивній розмові для проєкту "Інтерв'ю24" читайте і про боротьбу з російськомовним контентом та готовність музикантів "Воплі Відоплясова" піти на фронт.



Олег Скрипка / Фото Уляни Журби, 24 Канал

На фронті Різдва ми вже перемогли, – про програму "Щедрик" та благодійні гастролі в Канаді

Концертна програма "Щедрик" в Україні мала шалений успіх, ви збирали аншлаги. Чи очікували на такий успіх?

Для мене тема Різдва та "Щедрика" є головною. Десь років 15 тому зрозумів, що ми в Києві втратили традицію святкування Різдва. Тоді я поставив собі за мету повернути киянам свято, цю атмосферу, колядки, щедрівки, вертеп. Тому я з командою "Країни мрій", яка раніше була літня, почали робити різдвяну.

Український "Щедрик" подорожував світом, доїхав аж до Америки. Наша колядка стала англомовною, американці колядують з нею вже сто років. У цьому контексті наше прагнення бути разом з усім світом вже давно реалізоване. Різдвяні традиції об'єднують нас з Європою. Цих традицій, колядок немає у росіян. Ми природно набагато ближче до Європи саме через Різдво. І хоча ми на полі бою ще не перемогли, на фронті Різдва вже здобули перемогу.

Зараз ми виступаємо з рок-різдвяною програмою, яка має патріотичний характер: колядки, щедрівки, хіти ВВ, патріотичні пісні. Радий, що це подобається українцям.

Олег Скрипка та Ле Гранд Оркестр – "Щедрик": дивіться відео онлайн

Напередодні Нового року ви з колективом виступили на центральному київському вокзалі, були у різдвяному турі Україною, а вже 20 січня розпочинаються гастролі в Канаді. У Канаду летите, щоб зібрати кошти для ЗСУ. На які саме потреби, для яких підрозділів виступатимете за океаном?

Концертами в Україні ми збирали кошти на допомогу підрозділу нашого гітариста Євгена Рогачевського. Вже три рази надсилали їм партії допомоги, тепер ще раз. Євген мав контузію, але знову повертається на фронт.

А в Канаді організатори концертів співпрацюють з фондами, тому вони вирішують, куди саме спрямувати кошти.

На передову важливо їздити, – про виступи перед військовими

Ви неодноразово виступали перед військовими, який виступ і де вразив найбільше?

Напевно, перший виступ. Це було ще у 2014 році. Тоді виступав у Дебальцеве. Це був початок війни, ми тільки приїхали туди і потрапили під обстріл.

Але на передову важливо їздити, щоб усвідомити, що відбувається.



Олег Скрипка / Фото Уляни Журби, 24 Канал

Це було абсолютно правильно, – про заробітки в Росії

У нещодавньому інтерв'ю ви розповідали, що до 2014 року заробляли гроші в Росії й вкладали їх у культурний розвиток в Україні. Чи є відчуття того, що це було неправильно?

Це було абсолютно правильно. Не тільки я так робив. Знаю ще кількох хороших людей, які так інвестували в українську культуру.

Але, коли почалася війна, ще у 2014 році, мені було дивно чути в українських клубах російську музику. Навіть у Львові російські пісні все одно грали на дискотеках. А в Одесі до 2014 року половина музики була світова, а інша половина – російськомовна. Україномовної не було взагалі. Після 2014 року в Одесі була лише російська музика. Іноземного не було нічого.

Для мене це було і дивно, і страшно. Через музику я відчував, що будуть такі події, як зараз.



Олег Скрипка / Фото Уляни Журби, 24 Канал

Чи зможе український ринок замінити той заробіток, який був у вас в Росії?

У мене була специфічна ситуація. Всі наші російськомовні артисти були резидентами України, але все одно частиною російського світу. Те, що вони мали українські паспорти тощо, нічого не означає. Я ніколи не був частиною російського світу, бо за кордоном співав і розмовляв українською.

Музика ВВ завжди була експортним варіантом української культури. Концерт у Львові, коли всі квитки продані, для мене є приємним показником, бо мій колектив завжди був недооцінений в Україні. Як український борщ. Раніше – борщ та й борщ, а тепер його занесли в ЮНЕСКО. Своє не помічається. Я хотів би мати хороший ринок в Україні, але досі цього не сталося.

До прикладу, порівняймо мій гурт з Red Hot Chili Peppers. В Україні вони майже однаково популярні, але Red Hot Chili Peppers можуть мати в десятки разів більші гонорари, ніж ВВ.

Українці не цінують своє. Нас так виховали росіяни, які не цінують власного продукту. Лише зараз у нас відбувається переосмислення. Починається мода на власний одяг, музику, кухню. Українці мають зрозуміти, що треба споживати власний продукт. Україна стане крутою державою, коли матиме ринок, який споживатиме наш продукт. Сподіваюсь, що це станеться.



Олег Скрипка / Фото Уляни Журби, 24 Канал

Російську культуру треба "закрити" на карантин, – про співпрацю з росіянами

Після перемоги можлива співпраця з росіянами у культурній сфері (зйомки "хароших рускіх" в українському кіно, їхні гастролі в Україні, записи пісень тощо)?

Ми не можемо знати, як воно буде. Спочатку треба перемогти. Ми ж не знаємо, як станеться перемога. Звісно, ми хочемо, щоб це сталося швидко. Щоб наші військові зайшли в Крим на та інші тимчасово окуповані території, вигнали звідти росіян.

Тоді російську культуру треба "закрити" на карантин.



Олег Скрипка / Фото Уляни Журби, 24 Канал

В українського письменника Василя Кожелянка є роман "Дефіляда в Москві". Там він описує, як українці в Другій світовій війні перемогли росіян і німців, як проходив парад у Москві, тоді українці "закрили" на карантин Росію та культуру. Якщо ми йтимемо за цим сюжетом – то це буде прекрасно.

Зараз – ми в стадії війни, але ми більше Україна, ніж була до початку цієї війни. І чи ми зможемо залишитися Україною після війни?

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Мусить бути ефективна державна політика, – про російськомовний контент в Україні

Як витіснити російськомовний контент і чому він взагалі є зараз в Україні?

Бо вони сильні й агресивні, а ми – слабкі і толерантні. Це маніпуляція під егідою демократії, толерантності. Толерантними можуть бути англомовні, франкомовні люди, бо в них немає проблем з мовою. А в нас завжди була проблема існування українського народу. Врятувало те, що нас багато. Але з іншого боку, ми не захищалися.

До прикладу, раніше Київ – це було повністю російськомовне місто. Воно було на території України, але все одно залишалося частиною Росії.

Зараз кожен має робити все, що може на своєму місці. Це народна культурна політика. А коли буде державна культурна політика, будуть серйозні результати. Бо Україна як культурна держава досі не існувала. Мусить бути ефективна державна політика – культурна та проукраїнська. Є велике питання до нацбезпеки, яке включає й радіо, телебачення, ютуб, кінематограф тощо.

Раніше ви розповідали, що за час війни вас приємно вразив Коля Сєрга. А в кому з колег розчарувалися після 24 лютого?

Коля Сєрга – це приємне виключення, бо він це щиро робить. За багатьох не можу ручатися так, як за Колю Сєргу, я його дуже добре знаю. Просто патріотика сьогодні стала кон'юнктурою.



Коля Сєрга, Олег Скрипка і Даніель Салем / Фото з інстаграму артиста

Якщо буде необхідно, – чи готові музиканти ВВ воювати

Музиканти "Воплі Відоплясова" готові змінити музичні інструменти на зброю та піти на фронт?

Я вже казав. що наш гітарист Євген зараз служить, був контужений. Він розповідав про службу, як сидів в окопі тощо. Розумію, що з гітарою він все-таки ефективніший. Безумовно, якщо буде необхідно, то ми всі підемо на фронт. Але треба, щоб країна існувала, щоб працювала економіка. Нам потрібні електрики, бухгалтера, економісти та всі інші спеціальності. Але, коли буде необхідність, ми, звичайно ж, всі підемо на фронт.