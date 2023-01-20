Встретились в уютной гримерке Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой. Откровенный разговор состоялся перед выступлением, на которое раскупили все билеты. Ожидал ли Скрипка такого аншлага и почему тема Рождества особенная для него – узнавайте в интервью 24 Канала.

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Олег также рассказал, на какие нужды собирают средства в туре по Украине и Канаде, отметил важность поездок на передовую и признался, считает ли ошибкой свои гастроли в России до 2014 года. В эксклюзивном разговоре для проекта "Интервью24" читайте и о борьбе с русскоязычным контентом и готовности музыкантов "Вопли Видоплясова" пойти на фронт.



Олег Скрипка / Фото Ульяны Журбы, 24 Канал

На фронте Рождества мы уже победили, – о программе "Щедрик" и благотворительных гастролях в Канаде

Концертная программа "Щедрик" в Украине имела огромный успех, вы собирали аншлаги. Ожидали ли такого успеха?

Для меня тема Рождества и "Щедрика" главная. Где-то 15 лет назад понял, что мы в Киеве потеряли традицию празднования Рождества. Тогда я задался целью вернуть киевлянам праздник, эту атмосферу, колядки, щедривки, вертеп. Поэтому я с командой "Країни мрій", которая раньше была летняя, начали делать рождественскую.

Украинский "Щедрик" путешествовал по миру, доехал до Америки. Наша колядка стала англоязычной, американцы колядуют с ней уже сто лет. В этом контексте наше стремление быть вместе со всем миром уже давно реализовано. Рождественские традиции объединяют нас с Европой. Этих традиций колядок нет у россиян. Мы, естественно, гораздо ближе к Европе именно через Рождество. И хотя мы на поле боя еще не победили, на фронте Рождества уже одержали победу.

Сейчас мы выступаем с рок-рождественской программой, которая носит патриотический характер: колядки, щедривки, хиты ВВ, патриотические песни. Рад, что это нравится украинцам.

Олег Скрипка и Ле Гранд Оркестр – "Щедрик": смотрите видео онлайн

В канун Нового года вы с коллективом выступили на центральном киевском вокзале, были в рождественском туре по Украине, а уже 20 января начинаются гастроли в Канаде. В Канаду летите, чтобы собрать средства для ВСУ. На какие именно потребности, для каких подразделений будете выступать за океаном?

Концертами в Украине мы собирали средства в помощь подразделению нашего гитариста Евгения Рогачевского. Уже три раза посылали им партии помощи, теперь еще раз. Евгений имел контузию, но снова возвращается на фронт.

А в Канаде организаторы концертов сотрудничают с фондами, поэтому они решают, куда направить средства.

На передовую важно ездить, – о выступлениях перед военными

Вы неоднократно выступали перед военными, какое выступление и где поразило больше всего?

Наверное, первое выступление. Это было еще в 2014 году. Тогда выступал в Дебальцево. Это было начало войны, мы только приехали туда и попали под обстрел.

Но на передовую важно ездить, чтобы понять, что происходит.



Олег Скрипка / Фото Ульяны Журбы, 24 Канал

Это было совершенно правильно, – о заработках в России

В недавнем интервью вы рассказывали до 2014 года зарабатывали деньги в России и вкладывали их в культурное развитие в Украине. Есть ли чувство того, что это было неправильно?

Это было совершенно верно. Не только я так поступал. Знаю еще несколько хороших людей, которые так инвестировали в украинскую культуру.

Но когда началась война, еще в 2014 году, мне было странно слышать в украинских клубах русскую музыку. Даже во Львове русские песни все равно играли на дискотеках. А в Одессе до 2014 года половина музыки была мировой, а другая половина – русскоязычной. Украиноязычной не было вообще. После 2014 года в Одессе была только русская музыка. Иностранного ничего не было.

Для меня это было странно и страшно. Через музыку я чувствовал, что будут такие события, как сейчас.



Олег Скрипка / Фото Ульяны Журбы, 24 Канал

Сможет ли украинский рынок заменить заработок, который был у вас в России?

У меня была специфическая ситуация. Все наши русскоговорящие артисты были резидентами Украины, но все равно частью русского мира. То, что у них были украинские паспорта и тому подобное, ничего не значит. Я никогда не был частью российского мира, потому что за границей пел и говорил по-украински.

Музыка ВВ всегда была экспортным вариантом украинской культуры. Концерт во Львове, когда все билеты проданы, для меня приятный показатель, потому что мой коллектив всегда был недооценен в Украине. Как украинский борщ. Раньше – борщ и борщ, а теперь его занесли в ЮНЕСКО. Свое не замечается. Я хотел бы иметь хороший рынок в Украине, но до сих пор этого не произошло.

К примеру, сравним мою группу с Red Hot Chili Peppers. В Украине они почти одинаково популярны, но у Red Hot Chili Peppers могут быть в десятки раз большие гонорары, чем ВВ.

Украинцы не ценят свое. Нас так воспитали россияне, которые не ценят свой продукт. Только сейчас у нас происходит переосмысление. Начинается мода на собственную одежду, музыку, кухню. Украинцы должны понять, что нужно потреблять свой продукт. Украина станет крутым государством, когда будет иметь рынок, потребляющий наш продукт. Надеюсь, что это произойдет.



Олег Скрипка / Фото Ульяны Журбы, 24 Канал

Российскую культуру нужно "закрыть" на карантин, – о сотрудничестве с россиянами

После победы возможно сотрудничество с россиянами в культурной сфере (съемки "хороших русских" в украинском кино, их гастроли в Украине, записи песен и т.п.)?

Мы не можем знать, как это будет. Сначала нужно победить. Мы ведь не знаем, как произойдет победа. Конечно, мы хотим, чтобы это произошло быстро. Чтобы наши военные зашли в Крым на другие временно оккупированные территории, выгнали оттуда россиян.

Тогда русскую культуру нужно "закрыть" на карантин.



Олег Скрипка / Фото Ульяны Журбы, 24 Канал

У украинского писателя Василия Кожелянко есть роман "Дефиляда в Москве". Там он описывает, как украинцы во Второй мировой войне победили россиян и немцев, как проходил парад в Москве, тогда украинцы закрыли на карантин Россию и культуру. Если мы будем следовать этому сюжету – это будет прекрасно.

Сейчас мы в стадии войны, но мы больше Украина, чем была до начала этой войны. И сможем ли мы остаться Украиной после войны?

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Должна быть эффективная государственная политика, – о русскоязычном контенте в Украине

Как вытеснить русскоязычный контент и почему он вообще сейчас в Украине?

Потому что они сильны и агрессивны, а мы слабы и толерантны. Это манипуляция под эгидой демократии, терпимости. Толерантными могут быть англоязычные, франкоязычные люди, потому что у них нет проблем с языком. А у нас всегда была проблема существования украинского народа. Спасло то, что нас много. Но, с другой стороны, мы не защищались.

К примеру, раньше Киев – это был полностью русскоязычный город. Она была на территории Украины, но все равно оставалась частью России.

Теперь каждый должен делать все, что может на своем месте. Это народная культурная политика. А когда будет государственная культурная политика, будут серьезные результаты. Потому что Украина как культурное государство до сих пор не существовало. Должна быть эффективная государственная политика – культурная и проукраинская. Есть большой вопрос к нацбезопасности, включающий и радио, телевидение, ютуб, кинематограф и т.д.

Раньше вы рассказывали, что за время войны вас приятно поразил Коля Серга. А в ком из коллег разочаровались после 24 февраля?

Коля Серга – это приятное исключение, потому что он это искренне делает. За многих не могу ручаться так, как за Колю Сергу, я его очень хорошо знаю. Просто патриотика стала конъюнктурой.



Коля Серга, Олег Скрипка и Даниэль Салем / Фото из инстаграма артиста

Если будет необходимо, – готовы ли музыканты ВВ воевать

Музыканты "Вопли Видоплясова" готовы сменить музыкальные инструменты на оружие и пойти на фронт?

Я уже говорил. что наш гитарист Евгений сейчас служит, был контужен. Он рассказывал о службе, как сидел в окопе. Понимаю, что с гитарой он все-таки более эффективен. Безусловно, если потребуется, то мы все пойдем на фронт. Но нужно, чтобы страна существовала, чтобы работала экономика. Нам нужны электрики, бухгалтеры, экономисты и все другие специальности. Но когда будет необходимость, мы, конечно же, все пойдем на фронт.