Олег Сенцов вийшов у світ разом з дружиною та сином: малюк став зіркою всіх фото
Джерело:"Українська правда"
Український режисер та військовий Олег Сенцов з'явився на публіці разом зі своїм однорічним сином. Маленький Дем'ян швидко став улюбленцем гостей заходу.
Олег Сенцов разом з дружиною Веронікою Велч відвідали церемонію "УП 100", де вшановували лідерів країни у час повномасштабної війни. Режисер також увійшов до списку, а на захід взяв свого сина.
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Син Олега Сенцова став зіркою фото
Однорічний Дем'ян став справжньою зіркою заходу на всіх фотографіях. Він активно вивчав усіх гостей та грався з батьком. Ці зворушливі світлини розлетілися мережею.
Олег Сенцов з сином / Фото Дмитра Ларіна, УП
Олег Сенцов з дружиною і сином / Фото Дмитра Ларіна, УП
Олег Сенцов з сином / Фото Дмитра Ларіна, УП
Олег Сенцов як батько
- Український захисник одружився з Веронікою Велч влітку 2022 року, а вже 4 грудня повідомив, що став батьком вчетверте. Син Дем'ян народився у США, але там отримав українське громадянство.
- Дружина Олега Сенцова разом з сином повернулася в Україну навесні цього року. Тоді режисер вперше побачив свого сина та взяв його на руки.
- Військовому вдається бачитися з сім'єю рідко, але ці миті дуже цінні. Він мав нагоду зустрітися з коханою та сином у свій день народження. Тоді він сказав, що найкращий подарунок – зустріч з сином Дем'яном. У листопаді малюку виповнився рік.