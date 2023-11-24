Олег Сенцов вместе с женой Вероникой Уэлч посетили церемонию "УП 100", где чествовали лидеров страны во время полномасштабной войны. Режиссер также вошел в список, а на мероприятие взял своего сына.
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Сын Олега Сенцова стал звездой фото
Годовалый Демьян стал настоящей звездой мероприятия на всех фотографиях. Он активно изучал всех гостей и играл с отцом. Эти трогательные фотографии разлетелись по сети.
Олег Сенцов с сыном / Фото Дмитрия Ларина, УП
Олег Сенцов с женой и сыном / Фото Дмитрия Ларина, УП
Олег Сенцов с сыном / Фото Дмитрия Ларина, УП
Олег Сенцов как отец
- Украинский защитник женился на Веронике Уэлч летом 2022 года, а уже 4 декабря сообщил, что стал отцом в четвертый раз. Сын Демьян родился в США, но получил украинское гражданство.
- Жена Олега Сенцова вместе с сыном вернулась в Украину весной этого года. Тогда режиссер впервые увидел сына и взял его на руки.
- Военному удается видеться с семьей редко, но эти мгновения очень ценны. У него была возможность встретиться с любимой и сыном в свой день рождения. Тогда он сказал, что лучший подарок – встреча с сыном Демьяном. В ноябре малышу исполнился год.