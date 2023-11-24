Олег Сенцов вместе с женой Вероникой Уэлч посетили церемонию "УП 100", где чествовали лидеров страны во время полномасштабной войны. Режиссер также вошел в список, а на мероприятие взял своего сына.

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Сын Олега Сенцова стал звездой фото

Годовалый Демьян стал настоящей звездой мероприятия на всех фотографиях. Он активно изучал всех гостей и играл с отцом. Эти трогательные фотографии разлетелись по сети.



Олег Сенцов с сыном / Фото Дмитрия Ларина, УП



Олег Сенцов с женой и сыном / Фото Дмитрия Ларина, УП



Олег Сенцов с сыном / Фото Дмитрия Ларина, УП

Олег Сенцов как отец