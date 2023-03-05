Олег Сенцов опублікував фото, як вперше тримає свого новонародженого сина на руках. Лише кілька днів тому його дружина Вероніка Вельч повернулася додому.

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У соцмережах Сенцов виставив світлину, на якій батько та син посміхаються один одному. "Той момент, коли Дем'ян усвідомлює, що тато існує не тільки у телефоні", – написав чоловік.



Олег Сенцов з сином Дем'яном / Фото з його фейсбук-сторінки

Крім того, дружина режисера Вероніка Вельч опублікувала відео, на якому Сенцов уперше тримає сина на руках. Хлопчик сміявся до тата.

"Насправді це було дуже зворушливо... Вперше на татових руках", – підписала ролик дружина військового.

Українців зворушили кадри зустрічі Сенцова із сином. Вони бажають малечі здоровʼя, а молодій родині – довгих років щастя. У коментарях люди відреагували на відео:

"Клаааааас! Рада, що ви разом! Прям до сліз, насправді".

"Це наймиліше що я бачив останнім часом. Олег Сенцов, бажаю вам здоров’я і витримки, а Дем’яну частіше бачити тата і кожен раз радувати своїми досягненнями".

"Дай Боже вам скоріше бути разом щодня!",

"Нехай виростає в мирній Україні",

"Які щасливі обидва. Тато навіть рюкзак не встиг зняти",

"Дякую Вам за Україну! Нехай зростає син здоровим та щасливим!".

До слова, дружина режисера з їхнім сином перебувала у США. Саме там восени минулого року Дем'ян з'явився на світ. У січні вже цього року син Олега Сенцова у Вашингтоні отримав українське громадянство.

ймовірно, сам режисер, зараз у відрядженні, а загалом – він захищає Україну від ворога, мобілізувався ще на початку повномасштабної війни. Кілька днів тому Сенцов повідомив, що зараз проходить навчання та готується до весняних боїв, щоб вигнати ворога з нашої землі.