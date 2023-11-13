Відповідне відео опублікувала жінка військового, Вероніка Велч 12 листопада у своєму інстаграмі. Пара була дуже щасливою.

Ого Спіймав уламок у бік, – Олег Сенцов знову отримав поранення на передовій

Олег Сенцов привітав сина з днем народження

Радісні батьки привітали свого Дем'яна з першим роком життя. На ролику видно, як вони задмухують свічку на святковому торті немовля.

Татова казка, мамина ласка. Любимо нашого хлопчика до сонця і назад. З днем ​​народження, Демичко, – написала жінка.

Що відомо про подружжя Сенцових