Олег Сенцов разом з дружиною Веронікою Велч відвідали церемонію "УП 100", де вшановували лідерів країни у час повномасштабної війни. Режисер також увійшов до списку, а на захід взяв свого сина.

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Син Олега Сенцова став зіркою фото

Однорічний Дем'ян став справжньою зіркою заходу на всіх фотографіях. Він активно вивчав усіх гостей та грався з батьком. Ці зворушливі світлини розлетілися мережею.



Олег Сенцов з сином / Фото Дмитра Ларіна, УП



Олег Сенцов з дружиною і сином / Фото Дмитра Ларіна, УП



Олег Сенцов з сином / Фото Дмитра Ларіна, УП

Олег Сенцов як батько