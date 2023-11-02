Ляшко назвав усі звинувачення "брехливими і замовними". Про це екснардеп написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Ляшко прокоментував скандал щодо свого охоронця

Раніше ексвійськова Євгенія Емеральд закликала політика прокоментувати насильство з боку Євгена Стипанюка. Ляшко довго мовчав, а тепер нарешті відреагував на скандал. Він заявив, що це "брехливі і замовні звинувачення".

На фронті я добре зрозумів одне: життя занадто коротке. Тому не витрачаю свій час, щоб коментувати або спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все по своїх місцях,

– написав політик.

Він додав, що немає нічого важливішого за перемогу України, а все інше – "дрібниці, які не варті уваги".



Ляшко відреагував на скандал зі своїм охоронцем / Скриншот з його фейсбук-сторінки

Як на це відреагувала Емеральд

На допис Ляшка вже відреагувала Євгенія Емеральд. Вона написала, що так і не отримала особистої політика на поведінку його охоронця.

Олег Ляшко, як завжди, у своєму репертуарі "чесного турбопатріота" і "захисника". Правда, коли я зверталася до нього, щоб він вплинув на свого охоронця Євгена Стипанюка, який погрожував мені, то відповіді не отримала,

– сказала захисниця.

Вона додала, що досі не відомо, в якому підрозділі служить Ляшко, і чи взагалі служить. За її словами, хлопці з підрозділу, в якому нібито числиться Ляшко, на "нулі" його не бачать.

За словами Емеральд, Євген Стипанюк формально служить у 63-й ОМБр ЗСУ під командуванням полковника Петра Скиби, отримуючи величезну зарплату. Але насправді ж він майже весь час проводить в Києві, де витрачає зароблені гроші на дорогі автівки та дозвілля.

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