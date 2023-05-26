Продюсер и режиссер Олег Бондарчук прокомментировал, считает ли справедливым, что Руслане выделили так мало времени на Евровидении-2023. Он вспомнил, как в 2017 году артистка якобы увлекла процесс подготовки к конкурсу.

Смотрите также Сегодня мне 50, – Руслана показалась на видео в день рождения и обратилась к фанам

Олег Боднарчук о скандале с Русланой

"С Русланой произошла такая интересная история… Эта история состоит из двух частей. Первая часть – давай вспомним 2017 год и Евровидение в Киеве. У меня была честь начинать подготовку к конкурсу, меня избрали креативным продюсером, и мы три месяца работали с командой из Швеции. У нас было много интересных идей. И в какой-то прекрасный момент команда Русланы с мужем Ксенофонтовым и с господином Грицаком рейдерски захватили процесс подготовки к Евровидению, и нас всех смели буквально за один день", – рассказал продюсер.

По словам Боднарчука, правительство Украины блокировало все контракты, а команда из Швеции была шокирована. Потом стало ясно, что Руслана вроде бы ставила им палки в колеса.

И где-то в апреле, за месяц или полтора до Евровидения они рейдерски захватили подготовку. Выступление Русланы не планировалось, потому что это не было концепцией, но они потом его впихнули. Мало того, что это было Евровидение в честь Джамалы, ее победы – ей дали какой-нибудь номерок. Суперперфоманс был у Русланы,

– вспомнил режиссер.

Боднарчук считает это несправедливым по поводу Джамалы, концепции конкурса и просто человеческих норм. По его мнению, это бумеранг. "То, что произошло в этом году, когда концепцией были наши участники, было ли справедливо не включить Руслану? Нет, это не справедливо. Ей было там место. Но если ты вместе сочиняешь первое несправедливо и второе несправедливо, то получается, что очень справедливо. Бумеранг. Но все, что с ней произошло, вызывало у меня жалость".

Интервью с Олегом Боднарчуком: смотрите видео онлайн

Подробнее о скандале с Русланой