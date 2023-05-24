Переможниця Євробачення-2004 та українська співачка Руслана Лижичко 24 травня святкує день народження. Сьогодні їй виповнилося 50 років.

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Руслані сьогодні 50

Співачка поділилась відео, в якому звернулась до шанувальників. Вона зізналась, що відчуває силу, натхнення та драйв. Руслана не відчуває себе на свій вік та повна енергії.

Сьогодні – 24 травня 2023. І сьогодні мій День Народження… Мені 50! Але… я відчуваю, що я ще навіть не розправила плечі. Ще нічого не починалося. Все попереду! Дякую всім вам! Ви даєте мені сили добувати драйв істинної української музики! Ви – моє натхнення! І все, що я роблю, – це для вас!

– поділилась артистка.

У день народження зірка анонсувала нову пісню "Лірниця". Вона опублікувала короткий уривок.

Також Руслана запропонувала привітати її з днем народження донатом. Вона планує закупівлю 50 дронів з фондом Dignitas Fund. Якщо бажаєте долучитися – номер карти: 5375 4112 0603 8973, а також переходьте за посиланням.