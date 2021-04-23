Успішна американська модель та акторка Емілі Ратажковські максимально відверта перед шанувальниками та не соромиться ділитися інтимними моментами свого життя. Цього разу зірка показала архівне фото, зроблене під час вагітності.

До слова Зіркова матуся Емілі Ратажковскі показала, як годує свого первістка: фото 18+

Відверте фото Емілі Ратажковські з чоловіком

Перед камерою позує зіркове подружжя продюсера Себастьяна Бір-Маккларда та моделі Емілі Ратажковські. Дівчина постала перед камерою топлес і в сірих спортивних штанах. Очевидно, це неопублікований кадр з фотосесії Емілі перед пологами. Модель прикрила оголені груди руками й притулилась до коханого.

Себастьян Бір-Макклард приміряв для зйомки білий спортивний костюм, що складався зі штанів та худі. Він ніжно обіймав вагітну дружину та поклав руку на її округлий живіт. Світлина вийшла надзвичайно зворушливою та чуттєвою.



Емілі Ратажковські з чоловіком / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські

Нагадаємо, Емілі Ратажковські народила первістка у березні. Сина зіркова матуся назвала Сильвестр Аполлон Беар. Знаменитість показує сина в мережі, але поки що не демонструє його обличчя.