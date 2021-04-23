Успешная американская модель и актриса Эмили Ратаковски максимально откровенна перед поклонниками и не стесняясь делиться интимными моментами своей жизни. На этот раз звезда показала архивное фото, сделанное во время беременности.

К слову Звездная мамочка Эмили Ратаковски показала, как кормит своего первенца: фото 18+

Откровенное фото Эмили Ратаковски с мужем

Перед камерой позирует звездная чета – продюсер Себастьян Бир-Макклард и модель Эмили Ратаковски. Девушка предстала перед камерой топлес и в серых спортивных брюках. Очевидно, это неопубликованный кадр из фотосессии Эмили перед родами. Модель прикрыла обнаженную грудь руками и прижалась к любимому.

Себастьян Бир-Макклард примерил для съемки белый спортивный костюм, состоящий из брюк и худи. Он нежно обнял беременную жену и положил руку на ее округлый живот. Фотография получилась очень трогательной и чувственной.

Эмили Ратаковски с мужем / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Напомним, Эмили Ратаковски родила первенца в марте. Сына звездная мамочка назвала Сильвестр Аполлон Беар. Знаменитость показывает сына в сети, но пока не демонстрирует его лицо.