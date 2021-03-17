Емілі Ратажковські показала зворушливе фото новонародженого сина
Відома американська модель Емілі Ратажковські вперше стала мамою 8 березня. Зірка поділилась з прихильниками новою світлиною новонародженого сина.
Джерело:інстаграм Емілі Ратажковські
Знаменита американська акторка і модель Емілі Ратажковські оприлюднила нове фото новонародженого сина. Так, зірка стала мамою вперше 8 березня.
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Нове фото сина Емілі Ратажковські
Цього разу на знімку позувала не зіркова матуся, а батько – продюсер Себастьян Бір-Макклард. Він тримав на руках малюка, загорнутого у сині пелюшки. Модель приховує обличчя первістка від публіки, тому закрила його обличчя смайлом у вигляді серця.
Емілі сфотографувала чоловіка з сином зверху, тому кадр вийшов по-особливому атмосферний. Біля Себастьяна з сином лежав собака подружжя. Ратажковські прокоментувала це: "Найкращий старший брат". Так вона дала зрозуміти, що чотирилапий улюбленець гарно поводиться із малюком.
Нове фото сина Емілі Ратажковські / Фото з інстаграм-сторіз
Емілі Ратажковські стала мамою вперше
- Модель повідомила про свою вагітність наприкінці жовтня минулого року. Вона наголосила, що первісток сам обере свою стать, коли йому виповниться 18 років.
- 8 березня Емілі Ратажковські народила сина, однак повідомила про це публіці тільки через 3 дні. Вона опублікувала чуттєве фото з малюком та розсекретила його ім'я.
- "Сильвестр Аполлон Беар приєднався до нашої земної сторони. Пустотливий прибув 8.03.21 – найнереальнішого, найкрасивішого та сповненого любов'ю ранку", – повідомила в публікації Ратажковські.
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