Відома американська модель Емілі Ратажковські навіть у період вагітності продовжує розбурхувати уяву шанувальників відвертими образами. Вона знову знялась оголеною і вразила мережу.

Американська модель Емілі Ратажковські перебуває на останніх місяцях вагітності. Однак вона не припиняє влаштовувати надзвичайно еротичні та оголені фотосесії. Нові спекотні кадри розбурхали мережу.

Не менш спекотно З довгим волоссям: модель Емілі Ратажковскі на 33 тижні вагітності позує оголеною – гарячий кадр

Оголена Емілі Ратажковські

Модель влаштувала нову зйомку в будинку. Вона постала перед камерою повністю оголена, засвітивши апетитні сідниці та груди, а також похизувавшись великим вагітним животом.



Емілі Ратажковські позувала у відвертій фотозйомці / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські

Інтимні зони модель прикривала руками або ж замальовувала з допомогою фотошопу. Емілі Ратажковські зовсім не соромиться позувати без одягу, тому по різному демонструє вигини розкішного й бездоганного тіла.



Емілі Ратажковські позувала у відвертій фотозйомці / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські

Знаменитість не доповнювала еротичний образ деталями. Вона тільки вирівняла волосся та розпустила його. На обличчі Емілі Ратажковські зробила легкий макіяж, підкресливши риси обличчя.

Модель постала не тільки оголеною на тлі вікна. Вона позувала перед об'єктивом на ліжку в сірих спортивних штанах. Також майбутня матуся лежала у ванній з водою, де знову була без одягу.



Емілі Ратажковські позувала у відвертій фотозйомці / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські

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Емілі Ратажковські вразила прихильників відвертістю: