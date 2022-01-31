33-річна артистка довгий час приховувала особливий стан, судячи з великого округлого живота. Ймовірно, вона перебуває на другому триместрі вагітності. Свій особливий стан Рірі продемонструвала на стильній фотосесії у Харлемі, Нью-Йорк.

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Ріанна та A$AP Rocky чекають на первістка / Фото з соціальних мереж, DIGGZY

На знімках щаслива пара тримається за руки та романтично споглядає один на одного. Для фото A$AP Rocky одягнув чорні шкіряні штани, білий світшот, джинсову куртку та чорну шапку, водночас як Ріанна зачарувала фанів широкими блакитними штанами з розрізами та довгою рожевою курткою на ґудзиках, яку привідкрила в зоні живота. Особливим акцентом образу стали довгі підвіски на шиї, які сягали її тазу.

Ріанна – вагітна / Фото з соціальних мереж, DIGGZY

ЗМІ та соціальні мережі вже "вибухнули" фотографіями пари, щоправда, самі майбутні батьки у мережі ще нічого не публікували.

Що відомо про роман пари