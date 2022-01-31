33-річна артистка довгий час приховувала особливий стан, судячи з великого округлого живота. Ймовірно, вона перебуває на другому триместрі вагітності. Свій особливий стан Рірі продемонструвала на стильній фотосесії у Харлемі, Нью-Йорк.
Читайте також Сестра Періс Гілтон стане мамою втретє
Ріанна та A$AP Rocky чекають на первістка / Фото з соціальних мереж, DIGGZY
На знімках щаслива пара тримається за руки та романтично споглядає один на одного. Для фото A$AP Rocky одягнув чорні шкіряні штани, білий світшот, джинсову куртку та чорну шапку, водночас як Ріанна зачарувала фанів широкими блакитними штанами з розрізами та довгою рожевою курткою на ґудзиках, яку привідкрила в зоні живота. Особливим акцентом образу стали довгі підвіски на шиї, які сягали її тазу.
Ріанна – вагітна / Фото з соціальних мереж, DIGGZY
ЗМІ та соціальні мережі вже "вибухнули" фотографіями пари, щоправда, самі майбутні батьки у мережі ще нічого не публікували.
Що відомо про роман пари
- Зірки почали зустрічатись на початку 2020 року. Тоді пару разом побачили в одному з готелів Нью-Йорка. Проте впродовж наступних кількох місяців вони з'являлись на публіці лише як приятелі, не демонструючи почуттів.
- Інформація про стосунки підтвердилась лише у червні 2021 року, коли A$AP Rocky у своєму відвертому інтерв'ю заявив, що Рі – кохання його життя.
- Пара також вже начебто обговорювала можливість офіційного укладання союзу та планувала дітей. Раніше її вже запідозрювали у вагітності, але інформація не підтвердилась.
- До слова, у березні 2020 року в інтерв'ю британському Vogue Ріанна заявляла, що через 10 років вона хоче бути багатодітною мамою – трьох чи чотирьох малюків.
- Нещодавно також з'явилась інформація, що Ріанна та A$AP Rocky хочуть одружитись до кінця 2022 року.