Як повідомили джерела в американському виданні, хоч пара ще не заручилась, проте весілля для них – це питання часу. Ракім Майєрс (справжнє ім'я A$AP Rocky) переконаний, що його кохана – ідеальна жінка, і він не може уявити без неї свого життя.

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Вони обоє цього хочуть. У Рокі чудові стосунки з сім'єю Ріанни, і це лише питання часу, коли він зробить пропозицію. Ріанна усвідомлює, що її годинник цокає,

– розповів інсайдер.

Джерело додало, що сім'ї закоханих готові, що ті можуть пов'язати свої долі. Відомо, що пара зустрічала разом Новий рік на Барбадосі – Батьківщині Ріанни. Схоже, стосунки у виконавців складаються лише найкращим чином, тому весілля може бути вже не за горами.

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