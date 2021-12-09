Одного з найкращих піаністів: яку музику Святослав Вакарчук слухає в машині

Лідер гурту "Океан Ельзи" записує дуети з багатьма зірками українського шоу-бізу, але в його плейлисті для авто немає їхній пісень. У дорозі Вакарчук слухає переважно джаз.

Не важко здогадатися, що Святослав Вакарчук вибагливий до музики, однак джаз – його улюблений стиль. Під нього зірка медитує, заглиблюючись у себе, та відволікається від похмурої зимової погоди.

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Зараз фронтмен "Океану Ельзи" фанатіє від Білла Еванса – одного з найкращих піаністів в історії джазу. Світ вважає його американським музикантом, але він наполовину українець. Як довідався співак, мама Еванса – емігрантка з України.

І взагалі я вважаю, що це один з найкращих джазових піаністів. Слухаю сьогодні Білла Еванса та згадую, що він походить з України,

– поділився Вакарчук.

Його музика припала до душі й володарці титулу "Міс Україна-Всесвіт 2020" Єлизаветі Ястремській. "Це дуже гарна та піднесена музика", – прокоментувала красуня.

Святослав Вакарчук у машині / Фото з інстаграму лідера Океану Ельзи

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Повний текст публікації Святослава Вакарчука:

Коли я їду в машині в таку погоду, як сьогодні, я дуже часто слухаю джаз. Джаз – це музика, яка фактично для мене означає медитацію. Під нього ти можеш заглибитись у щось своє, а можеш справді медитувати, а головне – він відволікає від похмурої погоди.

Останнім часом я дуже багато слухаю Bill Evans. Bill Evans – один із найкращих піаністів в історії світового джазу. А ще він цікавий для нас тим що, маючи ірландське прізвище, він наполовину українець. Його мама з прізвищем Сорока – емігрантка з України. Один із небагатьох білих джазових музикантів, яких Miles Davis вважав такими, що грають джаз так, ніби вони темношкірі.

Власне Bill Evans грав на роялі у знаменитому альбомі "Kind of Blue", який вважають найуспішнішим джазовим альбомом в історії. І взагалі я вважаю, що це один з найкращих джазових піаністів. Слухаю сьогодні Bill Evans та згадую, що він походить з України.