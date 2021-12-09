Нетрудно догадаться, что Святослав Вакарчук требователен к музыке, однако джаз – его любимый стиль. Под него звезда медитирует, углубляясь в себя, и отвлекается от пасмурной зимней погоды.

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Сейчас фронтмен "Океана Эльзы" фанатеет от Билла Эванса – одного из лучших пианистов в истории джаза. Мир считает его американским музыкантом, но он наполовину украинец. Как узнал певец, мама Эванса – эмигрантка из Украины.

И вообще я считаю, что это один из лучших джазовых пианистов. Слушаю сегодня Билла Эванса и вспоминаю, что он походит из Украины,

– поделился Вакарчук.

Его музыка пришлась по душе и обладательнице титула "Мисс Украина-Вселенная 2020" Елизавете Ястремской. "Это очень хорошая и возвышенная музыка", – прокомментировала красавица.

Святослав Вакарчук в машине / Фото с инстаграма лидера Океана Эльзы

Последние премьеры украинских музыкантов

После громкого скандала с Викой из "НеАнгелов" Слава Каминская выпустила песню "Абьюзер", которую называет автобиографической.

Рок-группа The Hardkiss представила песню "Сестра", на которую сняли остросюжетный клип в японском стиле.

Поп-певица Ирина Билык поразила поклонников клипом на песню "Мне нравится", которую посвятила счастливым отношениям.

Камалия записала новогодний трек, в котором спела с дочерьми-близнецами.

Полный текст публикации Святослава Вакарчука:

Когда я еду в машине в такую ​​погоду, как сегодня, я очень часто слушаю джаз. Джаз – это музыка, которая фактически для меня означает медитацию. Под него ты можешь углубиться в свое, а можешь действительно медитировать, а главное – он отвлекает от пасмурной погоды.

В последнее время я очень много слушаю Bill Evans. Bill Evans – один из лучших пианистов в истории мирового джаза. А еще он интересен для нас тем, что, имея ирландскую фамилию, он наполовину украинец. Его мама с фамилией Сорока – эмигрант из Украины. Один из немногих белых джазовых музыкантов, которых Miles Davis считал играющими джаз так, словно они темнокожие.

Собственно, Bill Evans играл на рояле в знаменитом альбоме "Kind of Blue", который считают самым успешным джазовым альбомом в истории. И вообще я считаю, что это один из лучших джазовых пианистов. Слушаю сегодня Bill Evans и вспоминаю, что он походит из Украины.