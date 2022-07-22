ROXOLANA презентувала трек "Не бійся" через тиждень після обстрілу Вінниці

Українська співачка ROXOLANA тиждень тому втратила учасника свого команди через обстріл Вінниці. Вже через тиждень вона презентувала новий трек.

Українська співачка ROXOLANA зізналась, що через обстріл Вінниці її життя розділилось на до і після. Але вона взяла себе в руки та випустила нову пісню

До слова "Слова торкаються серця": Нікітюк випустила пісню, яку присвятила загиблому другові-захиснику

ROXOLANA презентувала пісню

Співачка випустила трек "Не бійся", та лаконічний лайв-кліп на нього, знятий на тлі неба. Вона розповіла, як ледь не опустила руки після моторошного обстрілу.

14 липня життя знову розділилося на до і після. Після теракту у Вінниці, де загинув наш Женя, я не розуміла, як далі співати. Кожен член нашої команди не розумів, як продовжувати свою справу,

– зізналась ROXOLANA.

"Щодня ми втрачаємо рідних, близьких, друзів і побратимів. В такі моменти серце розривається, хочеться опустити руки і зупинитись. Але це саме те, чого хоче росія, коли випускає свої ракети. Щоб ми всі боялися. Щоб ми всі зупинилися. Щоб ми вмерли зсередини. В такі моменти потрібно пам'ятати, що ми не самотні. Не потрібно боятися. Ми всі разом, пліч-о-пліч, підіймаємося і йдемо вперед, де буде наша перемога, мир і життя", – додала зірка.

ROXOLANA – Не бійся: дивіться відео онлайн

Під відео також розповіли, що цю пісню ROXOLANA написала ще у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, але тоді так і не наважилась її випустити.

За словами ROXOLANA, їй здавалось, що у такі важкі часи люди потребують більш підбадьорливих і життєрадісних композицій. Але ракетний обстріл Вінниці змінив її ставлення до власної пісні,

– додали під роликом.

Обстріл Вінниці та втрата ROXOLANA