Українська співачка ROXOLANA зізналась, що через обстріл Вінниці її життя розділилось на до і після. Але вона взяла себе в руки та випустила нову пісню

До слова "Слова торкаються серця": Нікітюк випустила пісню, яку присвятила загиблому другові-захиснику

ROXOLANA презентувала пісню

Співачка випустила трек "Не бійся", та лаконічний лайв-кліп на нього, знятий на тлі неба. Вона розповіла, як ледь не опустила руки після моторошного обстрілу.

14 липня життя знову розділилося на до і після. Після теракту у Вінниці, де загинув наш Женя, я не розуміла, як далі співати. Кожен член нашої команди не розумів, як продовжувати свою справу,

– зізналась ROXOLANA.

"Щодня ми втрачаємо рідних, близьких, друзів і побратимів. В такі моменти серце розривається, хочеться опустити руки і зупинитись. Але це саме те, чого хоче росія, коли випускає свої ракети. Щоб ми всі боялися. Щоб ми всі зупинилися. Щоб ми вмерли зсередини. В такі моменти потрібно пам'ятати, що ми не самотні. Не потрібно боятися. Ми всі разом, пліч-о-пліч, підіймаємося і йдемо вперед, де буде наша перемога, мир і життя", – додала зірка.

ROXOLANA – Не бійся: дивіться відео онлайн

Під відео також розповіли, що цю пісню ROXOLANA написала ще у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, але тоді так і не наважилась її випустити.

За словами ROXOLANA, їй здавалось, що у такі важкі часи люди потребують більш підбадьорливих і життєрадісних композицій. Але ракетний обстріл Вінниці змінив її ставлення до власної пісні,

– додали під роликом.

Обстріл Вінниці та втрата ROXOLANA