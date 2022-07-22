Українська співачка ROXOLANA зізналась, що через обстріл Вінниці її життя розділилось на до і після. Але вона взяла себе в руки та випустила нову пісню
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ROXOLANA презентувала пісню
Співачка випустила трек "Не бійся", та лаконічний лайв-кліп на нього, знятий на тлі неба. Вона розповіла, як ледь не опустила руки після моторошного обстрілу.
14 липня життя знову розділилося на до і після. Після теракту у Вінниці, де загинув наш Женя, я не розуміла, як далі співати. Кожен член нашої команди не розумів, як продовжувати свою справу,
– зізналась ROXOLANA.
"Щодня ми втрачаємо рідних, близьких, друзів і побратимів. В такі моменти серце розривається, хочеться опустити руки і зупинитись. Але це саме те, чого хоче росія, коли випускає свої ракети. Щоб ми всі боялися. Щоб ми всі зупинилися. Щоб ми вмерли зсередини. В такі моменти потрібно пам'ятати, що ми не самотні. Не потрібно боятися. Ми всі разом, пліч-о-пліч, підіймаємося і йдемо вперед, де буде наша перемога, мир і життя", – додала зірка.
ROXOLANA – Не бійся: дивіться відео онлайн
Під відео також розповіли, що цю пісню ROXOLANA написала ще у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, але тоді так і не наважилась її випустити.
За словами ROXOLANA, їй здавалось, що у такі важкі часи люди потребують більш підбадьорливих і життєрадісних композицій. Але ракетний обстріл Вінниці змінив її ставлення до власної пісні,
– додали під роликом.
Обстріл Вінниці та втрата ROXOLANA
- 14 липня росіяни здійснили ракетний удар на Вінницю, внаслідок якого постраждали цивільні люди. У той день в місті мала виступити співачка ROXOLANA. Члени її команди на час прильоту, на жаль, вже були там.
- "Вони приїхали у Вінницю, тільки припаркували машину в центрі біля площі. Хтось вийшов з машини, хтось ще був у машині. Буквально в ці секунди почалися обстріли, там були три ракети. Хлопці розбіглися – доля так звела, що хтось відстрибнув в одну сторону і врятувався, хтось в іншу і не врятувався. Я взагалі не знаю, як вони всі вижили, тому що воронка була за сім кроків від них усіх".
- Учасник команди Євген помер у лікарні від отриманих поранень. Інший учасник, Андрій, наступного дня прийшов до тями. Втім, він ще реабілітується.
- ROXOLANA скасувала всі наступні концерти в рамках благодійного туру "Тримайся" – у Хмельницькому, Тернополі, Житомирі.