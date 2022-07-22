Украинская певица ROXOLANA призналась, что из-за обстрела Винницы ее жизнь разделилась на до и после. Но она взяла себя в руки и выпустила новую песню

К слову "Слова касаются сердца": Никитюк выпустила песню, которую посвятила погибшему другу-защитнику

ROXOLANA представила песню

Певица выпустила трек "Не бойся", но лаконичный лайв-клип на него, снятый на фоне неба. Она рассказала, как чуть не опустила руки после жутких обстрелов.

14 июля жизнь снова разделилась на до и после. После теракта в Виннице, где погиб наш Женя, я не понимала, как дальше петь. Каждый член нашей команды не понимал, как продолжать свое дело,

– призналась ROXOLANA.

"Каждый день мы теряем родных, близких, друзей и собратьев. В такие моменты сердце разрывается, хочется опустить руки и остановиться. Но это именно то, чего хочет россия, когда выпускает свои ракеты. Чтобы мы все боялись. Чтобы мы все остановились. Чтобы мы все остановились, умерли изнутри. В такие моменты нужно помнить, что мы не одиноки. Не нужно бояться. Мы все вместе, бок о бок, поднимаемся и идем вперед, где будет наша победа, мир и жизнь", – добавила звезда.

ROXOLANA – Не бойся: смотрите видео онлайн

Под видео также рассказали, что эта песня ROXOLANA написала еще в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину, но тогда так и не решилась ее выпустить.

По словам ROXOLANA, ей казалось, что в такие трудные времена люди нуждаются в более бодрящих и жизнерадостных композициях. Но ракетный обстрел Винницы изменил ее отношение к собственной песне,

– добавили под роликом.

Обстрел Винницы и потеря ROXOLANA